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Золотые дюны и кристальные воды: удивительные водопады и родники в глубине Бразилии

2:44
Туризм

В самом сердце Бразилии скрывается настоящий природный рай — Jalapão. Этот удалённый и почти нетронутый регион площадью около 34 тысяч км² поражает своей уникальной природой и разнообразием ландшафтов. Здесь вас ждут золотистые дюны, кристально чистые родники — fervedouros, и захватывающие водопады, которые словно сошли со страниц приключенческого фильма.

Бразилия, Jalapão
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Бразилия, Jalapão

Jalapão — место, где можно полностью отключиться от городской суеты и погрузиться в первозданную природу.

Родники fervedouros — одно из главных чудес региона. Их вода настолько насыщена газом и давлением, что невозможно утонуть, а плавание здесь превращается в необычное и безопасное приключение.

Не менее впечатляют дюны, высотой до 40 метров, с которых открываются фантастические виды, особенно на закате.

А водопады, такие как Водопад Муравей и Водопад на Старой, манят расслабиться и насладиться тишиной и красотой вокруг. Здесь живёт множество эндемичных видов растений и животных, что делает регион поистине уникальным.

Как подготовиться к путешествию в Jalapão?

Это место не для спонтанных визитов. Из-за удалённости и сложной инфраструктуры рекомендуется тщательно планировать поездку.

Передвигаться по грунтовым дорогам лучше всего на автомобиле с полным приводом (4x4). Местные гиды — настоящий клад, они знают все тонкости региона и сделают путешествие безопасным и насыщенным.

Не забывайте о солнцезащитном креме, лёгкой одежде, шляпе и обязательно берите с собой много воды — жара и сухость могут быстро вывести из строя.

Путешествие по Jalapão — это вызов и приключение, но в награду вы получаете незабываемые впечатления и близость с природой в её самой чистой форме.

Стоит ли ехать в Jalapão впервые?

Без сомнений — да. Этот регион подарит вам чувство свободы, возможность отключиться от цифрового мира и познакомиться с местной культурой.

Несмотря на сложности пути, красота и уникальность Jalapão компенсируют все неудобства.

Полезные советы для поездки

  • Планируйте путешествие в сухой сезон — с мая по сентябрь, когда дороги в лучшем состоянии.
  • Подготовьте автомобиль 4x4 и наймите опытного гида.
  • Обязательно берите с собой всё необходимое для защиты от солнца и обезвоживания.

Jalapão — это не просто место, это опыт, который останется с вами навсегда.

Уточнения

Экологи́ческий тури́зм (экотуризм, зелёный туризм) — форма устойчивого туризма, сфокусированная на посещении относительно незатронутых антропогенным воздействием природных территорий.

Жалапан (порт Microrregião do Jalapão) — микрорегион в Бразилии, входит в штат Токантинс. Составная часть мезорегиона Восточный Токантинс.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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