Вкус Японии в Ницце: раскрываем секрет лучшего изакая на Лазурном берегу

2:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

В самом сердце Ниццы, среди живописных улиц Лазурного берега, спрятался настоящий гастрономический секрет — ресторан Maido. Это первое izakaya в городе — японское заведение, которое сочетает в себе атмосферу уютного французского бистро и неповторимый колорит японской кухни.

Фото: unsplash by Джей Веннингтон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ницца, гастрономия

Вы когда-нибудь слышали слово "изакая"?

Возможно, задумывались, что это такое? Это дружелюбное место, где можно встретиться с друзьями, семьей или коллегами, выпить бокал сакэ или пива и насладиться легкими закусками.

Maido открыли в 2014 году Канако и Матье после опыта работы в Японии. С тех пор ресторан стал настоящим кулинарным хитом Ниццы.

Меню Maido — это приглашение попробовать разнообразие блюд. Свежая рыба с рынка Ла Релиз и классические изакая-блюда, такие как гедза (японские равиоли), карааге (жареная курица) и тонкацу (свиная отбивная в панировке), радуют как местных, так и гостей города.

Меню постоянно обновляется в зависимости от сезона и вдохновения шеф-поваров, а подача блюд построена по принципу тапас — небольших порций, которыми удобно делиться.

Это создает живую и непринужденную атмосферу, где каждый может попробовать и оценить несколько вкусов за один вечер.

Важная часть опыта Maido — напитки

Здесь собрана впечатляющая коллекция японского пива, сакэ и редких спиртных напитков, которые регулярно доставляются прямо из Японии.

Особое внимание уделяется и вину: Канако — дипломированный сомелье, она тщательно подбирает органические и натуральные вина, которые отлично дополняют блюда.

Maido — это не просто ресторан, а место встречи культур и вкусов, где японская традиция гармонично переплетается с французским шармом.

Если вы хотите открыть для себя новый гастрономический мир в Ницце — Maido точно стоит в списке обязательных к посещению.

Уточнения

Ни́цца (фр. Nice, др.-греч. Νίκαια) — средиземноморский город, порт и коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег. Административный центр департамента Приморские Альпы. Одно из главных курортных мест Лазурного Берега (или Французской Ривьеры). Расположен в 30 км от границы с Италией.



Япо́нская ку́хня (яп. 日本料理 нихонрё:ри) — национальная кухня японцев. Отличается предпочтением натуральных, минимально обработанных продуктов, широким применением морепродуктов, сезонностью, характерными блюдами, специфическими правилами оформления блюд, сервировкой, застольным этикетом.

