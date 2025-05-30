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Ледяные просторы Санта-Катарина: тайна самого холодного города Бразилии

2:53
Туризм

Город, расположенный высоко в горах Серра-да-Санта-Катарина на юге Бразилии, известен как один из самых холодных в стране. Он удивляет уникальным природным явлением — зимой здесь водопады превращаются в настоящие ледяные скульптуры. Такое зрелище можно увидеть лишь в очень редких местах на планете, но именно этот город создаёт идеальные климатические и географические условия для его появления.

Санта-Катарина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Санта-Катарина

Ледяные чудеса холма Башен

Это происходит на вершине холма Башен — самой высокой точке города. Там два водопада превращаются в массивные ледяные каскады, если температура опускается ниже нуля на несколько дней подряд.

Вода, хотя и продолжает течь, покрывается льдом и образует мозаичный пейзаж из кристаллов. Зрелище завораживает и туристов, и учёных.

Высота города — более 1300 метров, а холодные воздушные потоки из полярных регионов приносят температуры до -6°C, что делает этот населённый пункт одним из самых холодных в Бразилии.

Не только ледяные водопады

Но Санта-Катарина — это не только замерзшие водопады. Здесь богатая природа с вековыми лесами, журчащими ручьями и пешеходными маршрутами через горы.

Весной и летом город наполняется яркими красками благодаря миграции попугаев-charão, которые ищут в лесу кедровые орехи. Это зрелище добавляет особую живость и атмосферу.

Любители спокойного отдыха найдут множество уединённых мест с необычайно красивыми ледяными ландшафтами. А местная кухня с типичными блюдами и уютные общежития делают пребывание ещё комфортнее.

Город форели и устойчивого развития

Известный как "столица форели", город уже более 15 лет славится богатой рыбной рекой. Качество жизни здесь высоко: муниципальная программа устойчивого развития была отмечена дипломом ООН "за заслуги".

Практически все семьи обеспечены канализацией, в сельской местности развивают органическое сельское хозяйство, а использование пестицидов тщательно регулируется.

Средняя высота города — 1425 метров, что объясняет частые морозы и снегопады. В среднем зимой выпадает снег около пяти раз.

Как добраться

Город находится примерно в 200 км от столицы штата — Флорианополиса. Основной путь — автомобильная дорога, которая сама по себе — настоящее путешествие с меняющейся растительностью и климатом.

Ближайший региональный аэропорт — Плато Серрано (в Лажисе), откуда есть рейсы до Флорианополиса.

Уточнения

Федерати́вная Респу́блика Брази́лия (порт. República Federativa do Brasil,) — суверенное государство в Южной Америке. Столица — город Бразилиа. Другой вариант названия города — Бразилия — совпадает с русским произношением наименования страны.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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