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Стюардессы молчат, но терпят — 3 привычки, которые бесят всех

2:12
Туризм

Стюардессы улыбаются, даже когда им хочется закатить глаза. Особенно в экономе — шумно, тесно, и каждый второй считает, что он на all inclusive. И хотя у бортпроводников хватает терпения, есть такие привычки пассажиров, которые доводят даже самых стойких до предела.

Стюардесса
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Стюардесса

1. Горячие напитки на скоростном рейсе

"Я ненавижу, когда люди заказывают кофе или чай в самолётах, где полёт длится меньше часа, у нас есть всего около 30 минут на разнос напитков, а времени и так в обрез", — признаётся стюардесса Тэмми.

И правда: вскипятить воду, разлить, положить пакетики, не пролить — и всё это в узком проходе между креслами, где каждый третий расставил локти.

А ещё может начаться турбулентность — и вот уже обжигающий кофе на брюках у пассажира. Добавим к этому очередь за покупками и едой — и получим головную боль всей смены.

2. Уют по-домашнему — до нижнего белья

"Как-то один мужчина снял штаны, остался в одних боксерах и закинул ноги на стенку", — делится стюардесса Тамара.

И, к сожалению, такие "комфортные" пассажиры — не редкость.

Это не только нарушение личных границ соседей, особенно тех, кто летит с детьми, но и вопрос гигиены. Обнажённая кожа на сиденьях в замкнутом пространстве — не самая здравая идея.

А ещё - проблема для самих бортпроводников: пройти по проходу и не зацепиться за расставленные ноги или футболку, свисающую с подлокотника, бывает непросто.

3. Снимаем обувь… и терпение экипажа

"И пожалуйста, не снимайте обувь, особенно если это длительный рейс", — просит стюардесса Барбара.

В замкнутом пространстве запах может стать настоящим испытанием для всех рядом. А некоторые ещё и ходят в туалет босиком — это уже чистый кошмар с точки зрения гигиены.

К тому же снятая обувь может обернуться проблемой в экстренной ситуации — при эвакуации времени на то, чтобы обуться, не будет. Потому лучше просто держать обувь на ногах. И уважение — тоже.

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. stewardess), — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на воздушных судах, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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