Каждый пятый не знает, как начать планировать путешествие в новое место

2:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мальта заняла первое место в рейтинге альтернативных направлений для отдыха в 2025 году, вызвав настоящий туристический ажиотаж. Поиск этого средиземноморского острова вырос более чем на 120% за год.

Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Волков, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ла-Валетта,Мальта - panoramio

Новое исследование компании easyJet Holidays выявило: все больше британцев стремятся уйти от привычных туристических маршрутов, и 2 из 5 готовы этим летом попробовать новое направление.

Особый интерес вызывает Мальта — компактная страна, расположенная между Италией и Северной Африкой. Она привлекла 38% участников опроса. За ней следуют Сардиния и Севилья, каждая из которых набрала по 34%. В десятку также вошли такие города, как Будапешт, Осло, Мюнхен, Бордо и даже Марракеш.

Среди причин, по которым туристы не спешат бронировать поездки в альтернативные направления, лидирует нехватка информации — это указали 41% респондентов.

Далее следуют бюджетные ограничения (34%) и страх неизвестности (26%). Каждый пятый признался, что не знает, с чего начать планирование такой поездки, а четверть затрудняется ответить, что именно могут предложить новые локации.

Несмотря на это, интерес к "скрытым жемчужинам" Европы и Северной Африки стабильно растёт. За последнее десятилетие поисковые запросы на такие направления выросли почти на 50%. Более того, две трети британцев рассматривают возможность совместить известные места с новыми маршрутами в формате "двойного направления".

Чтобы поддержать этот интерес, easyJet Holidays запустила специальную линейку под названием "Разные направления", включающую 28 менее известных, но перспективных туристических точек. Главный операционный директор компании Мэтт Каллаган отметил: "Как нация, мы любим исследовать мир. И 63% опрошенных признались, что с радостью отправились бы в малоизвестное место, если бы у них была дополнительная информация".

В то время как традиционные города вроде Рима и Барселоны по-прежнему остаются популярными, путешественники всё чаще обращают внимание на такие локации, как Джерба в Тунисе или Бургас в Болгарии. Тренд очевиден — туристы ищут новизну, атмосферу и менее проторенные маршруты.

Уточнения

Ма́льта (мальт. Malta), официальное название — Респу́блика Ма́льта (мальт. Repubblika ta' Malta) — островное государство в Средиземном море, на Мальтийском архипелаге.

