Бирюзовая магия и шёлковый песок: что делает Рондинару настоящим раем на земле

2:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представьте себе прогулку по тенистой тропе, петляющей среди душистых кустарников, и вдруг перед вами открывается картина неземной красоты. Идеальная дуга золотистого песка, омываемая водой, переливающейся всеми оттенками лазури. Это настолько прекрасно, что невозможно оторвать взгляд.

Фото: commons.wikimedia.org by Enrevseluj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пляж Рондинара

Уникальность этого места заключается в его форме. Изогнутый, словно полумесяц, он образует тихую, уединённую бухту, защищённую от ветра и волн. Благодаря этому вода здесь всегда спокойная, прозрачная и удивительно тёплая.

Палитра красок просто завораживает. От глубокого сапфира у входа в бухту до нежного бирюзового у самого берега — каждый оттенок кажется ярче и насыщеннее предыдущего. Этот эффект создаётся благодаря белоснежному песку на дне, который отражает солнечный свет, играя с цветами.

Песок здесь — отдельная история. Мягкий, словно шёлк, он ласкает кожу и дарит невероятное ощущение комфорта. Можно часами гулять босиком, не чувствуя ни малейшего дискомфорта.

Этот уголок Корсики — настоящий рай для любителей снорклинга. Надев маску и трубку, можно погрузиться в кристально чистую воду и увидеть множество разноцветных рыбок, снующих среди зарослей морской травы.

Купание здесь — это настоящее блаженство. Пологий вход в воду делает его идеальным для семей с детьми и тех, кто не очень уверенно чувствует себя в воде. Температура воды всегда комфортная, даже в начале сезона, а её чистота и прозрачность просто поражают воображение.

Ещё одно преимущество — безопасность. Благодаря своей форме бухта защищена от сильных течений и высоких волн. Здесь можно спокойно плавать, даже когда на других пляжах бушует шторм.

Несмотря на свою красоту, это место сохранило свою первозданную прелесть. Здесь нет шумных баров и навязчивых торговцев. Лишь несколько небольших кафе, предлагающих прохладительные напитки и лёгкие закуски. Это место, где можно по-настоящему расслабиться и насладиться тишиной и красотой природы.

У этой жемчужины природы есть название: пляж Рондинара, расположенный на юге Корсики, недалеко от Бонифачо. Настоящая гордость Южной Корсики, он полностью заслуживает своей репутации самого красивого пляжа в Европе.

Уточнения

Ко́рсика (также: Корс) (фр. Corse [kɔʁs], корс. Corsica, итал. Corsica) — четвёртый по величине остров в Средиземном море.

