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Звезда Мишлен по разумной цене: ресторан на Сицилии предлагает богатый дегустационный маршрут

Туризм

Звездные рестораны обычно ассоциируются с элегантностью и кулинарным искусством, но не всегда доступны для всех кошельков.

Блюдо в ресторане
Фото: unsplash by Джей Веннингтон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блюдо в ресторане

Однако в сердце Ното на Сицилии (Италия) есть ресторан, который предлагает удивительный опыт по разумным ценам — это ресторан "Распятие", возглавляемый шеф-поваром Марко Баглиери.

Этот ресторан получил свою первую звезду Мишлен в 2023 году, а затем подтвердил её в 2024 году и снова попал в путеводитель на 2025 год. В его кухне сочетаются современные интерпретации сицилийских традиций с использованием местных ингредиентов и сезонных продуктов в уютной атмосфере.

Меню здесь впечатляет: дегустационный маршрут начинается от 65 евро, а "два блюда + десерт" обойдутся в 80 евро. Блюда, такие как фаршированный тотано, рис с каперсами и засахаренным лимоном, и лазаньетте с брокколи, рассказывают о богатстве и щедрости Сицилии, но с изысканным подходом.

Ресторан также предлагает более 400 видов вин, идеально подобранных для каждого блюда, и посещение "Распятия" настоящим гастрономическим приключением, пишет siciliafan.

Уточнения

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia [siˈtʃiːlja]) — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова. Благодаря распространению (помимо итальянского) также сицилийского языка, область имеет специальный статус.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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