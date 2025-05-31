Отдых подешевеет на 20%, но есть нюанс: не узнаете про него — рискуете остаться без гроша

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Туризм

В России узаконили невозвратные тарифы при бронировании гостиниц. Госдума одобрила законопроект, касающийся правил возврата средств за проживание, внеся изменения в законы "О защите прав потребителей" и "Об основах туристской деятельности". Согласно новому закону, правительство сможет устанавливать различные типы бронирования, включая невозвратные.

Номер в отеле
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Corinthia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Номер в отеле

Главным стимулом для нововведения стало обещание снизить цены на отели на 10-20% для туристов. Такая модель бронирования позволяет гостиницам заранее получать оплату и избегать финансовых потерь от пустующих номеров.

При этом, несмотря на статус "невозвратный", туристы смогут рассчитывать на возврат денег в случае, например, болезни или чрезвычайных ситуаций.

«У туриста сохраняется возможность вернуть предоплату в случае отмены поездки из-за болезни или другой серьёзной форс-мажорной ситуации", - отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников

Представители гостиничного бизнеса положительно оценили изменения. По их словам, легализация невозвратных тарифов давно была необходима. Особенно это актуально в условиях нестабильного спроса.

Президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Инга Гадзаова добавила, что хотя нововведение и облегчит ведение бизнеса, судебные разбирательства по вопросам возврата средств могут стать более сложными и неоднозначными.

Однако не все восприняли инициативу с энтузиазмом. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб подверг закон критике, назвав его антинародным.

По его мнению, невозвратная модель может привести к тому, что туристы начнут массово терять деньги, не получая никаких компенсаций. Он также отметил, что в международной практике такие меры чаще защищают интересы потребителя, а не бизнеса.

Таким образом, нововведение обещает экономию для одних и риски для других. Закон вступит в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом.

Уточнения

Макси́м Генна́дьевич Реше́тников (род. 11 июля 1979, Пермь) — российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года (и. о. 7—14 мая 2024).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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