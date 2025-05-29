Путешествие в Скандинавию? Звучит круто, пока не узнаете про цены на еду и напитки

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жизнь в Скандинавии — это настоящая роскошь! В Осло, к примеру, аренда может превышать 1300 евро в месяц.

Фото: https://www.flickr.com/photos/anieto2k/9462615553/ by Андрес Ньето Поррас is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons Норвегия

Даже простые покупки могут сильно ударить по кошельку. В Швеции расходы одного человека составляют от 800 до 880 евро в месяц, а для семьи — более 3000 евро. Но не всё так плохо: заработная плата тоже высока — в Норвегии это около 3000 евро, в Швеции — 2300 евро, что помогает справляться с высокими ценами, пишет tuttonotizie.

Продукты питания в Норвегии бьют по карману: ужин на двоих в ресторане может стоить до 120 евро, а быстрая еда — более 10 евро. Даже маленькое пиво в баре обойдется около 8 евро. Местные жители экономят, выбирая недорогие супермаркеты, такие как REMA 1000 и Kiwi, и готовят еду дома.

Что касается кухни, норвежцы любят рыбу, особенно лосось, и мясо — баранина стоит дешевле. Но, как показала итальянская туристка Роберта, цены на продукты могут удивить: корзина клубники — 7 евро, 6 яблок — 6 евро, а пачка туалетной бумаги — 11 евро!

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

