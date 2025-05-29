Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лондонский след: за Украину воюет британская разведка
Генетически модифицированные пауки: светящийся шелк, который восхищает и пугает
Криптовалюта захватила канал: Панама будет быстрее пропускать суда, оплатившие проход биткоинами
Мир останется без защиты: ООН идёт на беспрецедентные меры ради выживания
Двери в будущее: Россия и Белоруссия запустили секретный проект интеграции
Физическая активность после 40: как избежать травм и сохранить здоровье
Цифровой щит: теперь любая утечка смертельна для бизнеса
Запрещенная правда: в Чехии осудили учительницу за позицию по Украине
Для жарки, запекания и даже лечения: 5 причин, почему сало снова стало must-have в вашем рационе

Путешествие в Скандинавию? Звучит круто, пока не узнаете про цены на еду и напитки

1:18
Туризм

Жизнь в Скандинавии — это настоящая роскошь! В Осло, к примеру, аренда может превышать 1300 евро в месяц.

Норвегия
Фото: https://www.flickr.com/photos/anieto2k/9462615553/ by Андрес Ньето Поррас is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
Норвегия

Даже простые покупки могут сильно ударить по кошельку. В Швеции расходы одного человека составляют от 800 до 880 евро в месяц, а для семьи — более 3000 евро. Но не всё так плохо: заработная плата тоже высока — в Норвегии это около 3000 евро, в Швеции — 2300 евро, что помогает справляться с высокими ценами, пишет tuttonotizie.

Продукты питания в Норвегии бьют по карману: ужин на двоих в ресторане может стоить до 120 евро, а быстрая еда — более 10 евро. Даже маленькое пиво в баре обойдется около 8 евро. Местные жители экономят, выбирая недорогие супермаркеты, такие как REMA 1000 и Kiwi, и готовят еду дома.

Что касается кухни, норвежцы любят рыбу, особенно лосось, и мясо — баранина стоит дешевле. Но, как показала итальянская туристка Роберта, цены на продукты могут удивить: корзина клубники — 7 евро, 6 яблок — 6 евро, а пачка туалетной бумаги — 11 евро!

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Рынок подержанных авто лихорадит — старые кроссоверы теперь на вес золота
Авто
Рынок подержанных авто лихорадит — старые кроссоверы теперь на вес золота Аудио 
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения
Авто
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения Аудио 
Популярное
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.

Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Китай запустил зонд в пояс астероидов у Марса, опережая аналогичную программу Маска Любовь Степушова Это не моя война: Трамп вышел из игры — и Украина осталась одна Дмитрий Плотников Куда переехать в 2025 году: новая миграционная карта России Олег Володин
Хотите, чтобы гладиолусы радовали до осени? Вот что вам нужно делать
Как с помощью кефира и марганцовки сделать гортензии неотразимыми
Жена Джорджа Клуни блистала в самом красивом платье мира
Жена Джорджа Клуни блистала в самом красивом платье мира
Последние материалы
Закарпатский конь: на Украине произошла перестрелка между цыганами и ВСУ
Дружба сильнее дипломатии: Келлог сделал сенсационное заявление о Трампе и Путине
Вместо нефти — тепло: под аэропортом Будапешта нашли ресурс, который согреет тысячи людей
550 метров до облаков: в Бразилии строят самое высокое жилое здание в мире
Огородный дуэт: клубника и её неожиданный телохранитель
Ягоды, бананы и яблоки — вот как они запускают чувство голода
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Молчание, которое ломает: что происходит с собакой, когда вы её игнорируете
Забудьте о соседстве: почему опытные огородники сохраняют дистанцию между петрушкой и укропом
Самая недооценённая привычка, которая продлевает молодость — но ей пренебрегают все
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.