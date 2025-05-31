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Госдума определилась с будущим кешбэка: как это повлияет на туристов

2:15
Туризм

В Госдуме официально заявили, что возвращение туристического кешбэка в 2026 году не планируется.

Туристы в Москве
Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Туристы в Москве

По словам председателя комитета по туризму Сангаджи Тарбаева, этот механизм в привычной форме исчерпал себя, передаёт ТАСС. Полномасштабная программа, позволявшая гражданам получать возврат части стоимости путёвок, в ближайшие годы возобновлена не будет.

Тарбаев отметил, что отказ от туристического кешбэка не означает полного прекращения поддержки внутреннего туризма. Рассматриваются варианты адаптации прежнего механизма под нужды отдельных категорий граждан. В первую очередь речь идёт о детском, инклюзивном туризме и отдыхе для многодетных семей. Однако массовой доступности кешбэка, как раньше, не предвидится.

Программа туристического кешбэка была запущена в августе 2020 года, когда индустрия туризма сильно пострадала от ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Государство частично возмещало гражданам расходы на путешествия по России, стимулируя спрос и поддерживая отрасль. Механизм оказался популярным и действовал до конца 2022 года, пока не был приостановлен.

С окончанием пандемии и частичным восстановлением внутреннего туризма необходимость в кешбэке снизилась. Кроме того, в новых экономических условиях правительство делает ставку на целевую, а не массовую поддержку. При этом в приоритете остаются социально значимые категории, которым отдых зачастую недоступен без дополнительной помощи.

Как подчеркивают в Госдуме, будущие программы поддержки будут более точечными и адресными. Например, могут появиться субсидии на путёвки для школьников, инвалидов и малоимущих семей. Это позволит перераспределить ресурсы более эффективно и сфокусироваться на повышении доступности туризма там, где это особенно нужно. Впрочем, от идеи стимулировать массовый туризм с помощью кешбэка власти, по всей видимости, окончательно отказались.

Уточнения

Кешбэ́к — термин, который используется в сферах интернет-торговли, банковского дела и игорного бизнеса в качестве обозначения разновидности бонусной программы для привлечения клиентов и повышения их лояльности.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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