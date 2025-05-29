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Tamashi Ramen в Генуе: необычное японское заведение, где цена не бьёт по карману

1:13
Туризм

В 2021 году в Генуе (Италия) открыли Tamashi Ramen — заведение, напоминающее традиционную японскую идзакайю, где можно поесть и выпить по доступным ценам.

Шеф-повар в ресторане в процессе приготовления блюда
Фото: commons.wikimedia.org by Journalistgm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шеф-повар в ресторане в процессе приготовления блюда

Рыбный рынок Tamashi Ramen создает атмосферу, похожую на рынок Цукидзи в Токио, и даже фоновый шум станции метро Tsukjishijo помогает погрузиться в японскую атмосферу.

Внутри все продумано до мелочей: вывески, персонал в униформах, свисающие с потолка пучки вощеной бумаги и мешки для рыбы, а столы сделаны из стали, как на старых рынках. Якопо Биано, один из партнеров, говорит, что клиенты могут "отправиться Японию без авиабилетов".

Что касается меню, часть рыбы импортируется из Японии. Например, там можно попробовать набе — японское блюдо, приготовленное в горшке с бульоном, а также донбури — рис с различными ингредиентами. Не обошлось и без популярных японских блюд: креветки в темпуре, гедза и окономияки. Блюда, которые можно заказать как закуски, идеально дополняют ледяное пиво. В заведении шестьдесят мест, пишет gamberorosso.

Уточнения

Ингредиент (кулинария) — исходные продукты для приготовления какого-либо блюда.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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