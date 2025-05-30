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Роскошный замок в Майенне продаётся за 3,37 миллиона евро: что вы не знали о Маленьком Версале?

2:41
Туризм

В живописном уголке Майенна, среди виноградников и старинных церквей, расположился величественный замок, словно сошедший со страниц истории. Это не просто дом, а целое поместье, дышащее спокойствием и умиротворением. Построенный во времена правления Людовика XIV, он сочетает в себе деревенский шарм и современные удобства.

Замок в Майенне
Фото: commons.wikimedia.org by Pemena, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Замок в Майенне

Этот исторический памятник, известный как "Маленький Версаль Короля-Солнца", был возведён в конце XVII века по заказу Мишеля Ракаппе, а завершён его сыном Анри-Франсуа. Свое прозвище он получил благодаря Людовику XIV, который в знак признательности за верную службу Ракаппе возвёл поместье в ранг маркизата. Над созданием замка трудились известные архитекторы Мансар и Ленотр, а Анри Мишель Огюстен де Ракаппе добавил в интерьер элементы эпохи Регентства, искусно соединив величие "Большого века" с изяществом начала XVIII века.

Архитектура замка — яркий пример французского классицизма. Симметричные фасады, гармоничные пропорции, дорические колонны и треугольные фронтоны — всё это подчёркивает его благородное происхождение. Боковые павильоны, ров и французские сады, выполненные в строгой симметрии, создают атмосферу элегантности и величия, достойную лучших аристократических резиденций эпохи Людовика XIV.

Внутри замка расположены роскошные комнаты, включая парадные залы и изысканные спальни. Церемониальный зал, предназначенный для приёма гостей, поражает своим великолепием. Благородная обстановка с роскошными диванами, резными буфетами и кроватями с балдахином, создаёт атмосферу величия и королевской роскоши.

Помимо главного здания, на территории поместья расположены исторические постройки, такие как охотничий домик и павильон изобилия, служивший когда-то для хранения налогов и проведения торжеств. Оранжерея, наполненная светом и теплом, предназначена для защиты экзотических растений. Пруд, питаемый собственной дренажной системой, дополняет этот уникальный ансамбль.

Этот замок — не просто недвижимость, это часть истории Франции, свидетельство эпохи величия и роскоши. Он продаётся за сумму 3 370 000 евро через агентство Kretz, его общая площадь составляет 2500 м², включая главный замок и несколько хозяйственных построек вокруг.

Уточнения

Майе́н (фр  и брет. Mayenne) — департамент на западе Франции, один из департаментов региона Пеи-де-ла-Луар. Порядковый номер — 53.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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