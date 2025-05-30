Туристы из Японии осаждают чешский городок — и это не Прага и не Чески-Крумлов

2:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Чехии есть место, которое особенно полюбилось гостям из Страны восходящего солнца. Речь идёт не только о знаменитой Праге или сказочном Чески-Крумлове. Японские путешественники открыли для себя ещё одну жемчужину, настолько очаровательную, что одно из японских туристических агентств включило её в тридцатку самых красивых городов Европы.

Фото: commons.wikimedia.org by Txllxt TxllxT, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марианске-Лазне

Этот город, отмеченный более чем тремя сотнями японских туристических агентств и упомянутый в британской газете The Telegraph, — западночешский курорт с богатой историей и неповторимым шармом. Речь идёт о Марианске-Лазне.

Ярослав Сейферт, известный чешский поэт, называл Марианске-Лазне "самыми красивыми в нашей стране и одними из самых очаровательных в мире". Его мнение разделяли многие выдающиеся личности. Фредерик Шопен, Иоганн Вольфганг фон Гёте, Гюнтер Грасс приезжали сюда за целебными водами. Рихард Вагнер именно здесь написал свои знаменитые оперы. В 1904 году здесь состоялась встреча короля Англии Эдуарда VII и австрийского императора Франца Иосифа I. Даже чешский актёр Мирослав Горничек был покорён этим курортом.

Марианске-Лазне — самый молодой из трёх западночешских курортных городов, и с 2021 года он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город славится своими ухоженными парками, прекрасной архитектурой и живописной природой. Уникальность Марианске-Лазне заключается в наличии всех целебных ресурсов: минеральной воды, природного углекислого газа, пелоидов и чистого воздуха.

Помимо лечебных процедур, город предлагает множество достопримечательностей. Поющий фонтан радует посетителей каждый нечётный час, а вечером его музыкальное представление сопровождается красочной подсветкой. Главная колоннада — самая длинная в Чехии — также является обязательным пунктом для посещения.

В окрестностях города стоит подняться на смотровую башню Хамелика, откуда открывается захватывающий вид. Парк Богеминиум предлагает увидеть миниатюрные копии самых известных чешских архитектурных памятников, а в местном музее, расположенном в старейшем доме города, когда-то жил сам Иоганн Вольфганг Гёте.

Неудивительно, что Марианске-Лазне привлекают не только японских туристов, но и гостей из России, Израиля, Китая, Австрии и Тайваня. Этот курорт заслуженно пользуется популярностью во всём мире.

Уточнения

Ма́рианске-Ла́зне (чеш. Mariánské Lázně), бывш. Мариенба́д (нем. Marienbad) — курортный город в Чешской республике, расположен на западе исторической области Богемия.

