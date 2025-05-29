Штормовое лето в Москве: как пережить грозы и порывистый ветер

2:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Москву накрыла тёплая воздушная масса, создавшая условия для субтропических ночей — метеорологического явления, когда температура ночью не опускается ниже +20 °C.

Фото: Flickr by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Весна в Москве

Пока в мегаполисе ночью держится 16-18 °C, но в сочетании с высокой влажностью это уже близко к субтропическим показателям. Такая погода может сохраниться ещё несколько дней — по данным синоптиков, июнь начнётся тёплым, но с переменчивым характером.

Пятница: тёплый день и гроза мимо Москвы

В пятницу, 30 мая, дневная температура останется на уровне 25-27 °C, ночью ожидается 16-18 °C. Несмотря на тёплую погоду, небо будет переменчивым. Основная грозовая активность пройдёт восточнее столицы, затронув Орехово-Зуево, Сергиево-Посадский и Можайский районы. Ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 6-11 м/с, атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

Суббота: облачность, кратковременные дожди и порывистый ветер

В субботу, 31 мая, осадков в Москве станет больше — ожидаются небольшие кратковременные дожди из-за активной кучевой облачности. Температура останется на комфортном уровне — 25-27 °C, но стоит быть готовыми к усилению ветра. Он сменит направление с юго-западного на западное и может достигать 15 м/с в порывах. Атмосферное давление останется стабильным.

Воскресенье: прохлада с севера и перемена ветра

В воскресенье, 1 июня, в столицу начнёт поступать более прохладный воздух с северо-запада. Днём температура снизится до 20-25 °C, ночью — до 16-18 °C в Москве и до 10-15 °C по области. Ветер сменится на северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с. Давление останется прежним — 746 мм рт. ст., но ощущение свежести будет заметно сильнее после душной субботы.

Понедельник: дождливая передышка и рост атмосферного давления

Начало недели принесёт небольшое похолодание и дожди. В понедельник, 2 июня, температура составит 21-26 °C днём и 8-13 °C ночью. Атмосферное давление поднимется до 750 мм рт. ст., что может сопровождаться головными болями у метеозависимых людей. Несмотря на осадки, воздух останется достаточно тёплым, но уже без намёка на субтропические ночи.

Уточнения

Атмосфе́рное давле́ние — давление атмосферы, действующее на все находящиеся в ней предметы и на земную поверхность, равное модулю силы, действующей в атмосфере, на единицу площади поверхности по нормали к ней.

