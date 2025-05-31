Туристы в растерянности — в этих европейских странах погода устроила русскую рулетку

2:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Весна 2025 года стала одной из самых необычных в истории метеонаблюдений Европы. Южная часть континента, в том числе Испания, утопает в осадках, а Северная и Центральная Европа сталкиваются с дефицитом влаги.

Фото: Pexels by Pixabay, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Жара

В испанских регионах, где в последние годы преобладала засуха, вернулись зелёные пейзажи и наполнились водохранилища. На севере же — в Германии, Польше, странах Балтии — наблюдается устойчивое высыхание почв.

Обычно больше всего дождей в Европе приносит западный атлантический поток, который влияет на средние и высокие широты. Однако весной 2025 года произошло атмосферное смещение: область пониженного давления опустилась на юг, а антициклон закрепился над севером. Такая перестройка воздушных потоков направила дожди в юго-западную Европу, а Скандинавия и Германия оказались в зоне высоких давлений и засухи.

Главным героем этой погодной драмы стал Азорский антициклон, который обычно защищает юг от штормов, но в этот раз сместился. Его привычное место заняла область низкого давления, позволившая атлантическим фронтам свободно вторгаться на юг. А на севере, напротив, антициклон блокировал осадки, создавая длительный период ясной и сухой погоды — непривычный для Ирландии, Скандинавии и Прибалтики.

В Испании весна 2025 года — особенно март — стала одной из самых дождливых за десятилетия. В среднем, за месяц выпало в 2,5 раза больше осадков, чем обычно.

Четверть станций Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) зафиксировали самые высокие показатели за весь период наблюдений с 1961 года. Воды стало настолько много, что водохранилища заполнились выше нормы, а сельское хозяйство ощутило долгожданное облегчение.

Хотя столь резкое смещение погодных паттернов вызывает тревогу, метеорологи подчёркивают: речь идёт не о прямом следствии глобального изменения климата, а о временной инверсии атмосферного давления, подобные которой уже случались ранее. Однако в условиях потепления такие явления могут становиться более частыми и резкими, особенно если нарушаются стабильные климатические потоки.

Уточнения

Азорский антициклон также известный как область высокого давления в Северной Атлантике и Бермудский антициклон (последнее название больше распространено в США) — центр колоссальной области высокого давления в субтропическом хребте, находящийся в Атлантическом океане, вблизи Азорских островов на так называемых «конских широтах». Антициклон существует постоянно, но влияние его сильнее в летнее время.

