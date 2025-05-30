Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить голубцы, чтобы они взорвали ваш вкус? Никакой капусты, только эти листья
Не просто мечты: что только не способен вообразить наш мозг - даже представить страшно
Бирюзовая вода и белый песок: это лучшие пляжи Европы в 2025 году
Самые популярные китайские седаны — кто в топе, а кто остался позади
Китай готовит к спуску плавучую акваферму: уникальное судно Suhai 1 будет производить 8 тыс. тонн лосося в год
Как не перепутать кролика с зайцем: простое руководство
Маникюр свежий, а в воздухе нафталин: вот откуда берётся запах, который старит
Снижение углеводов без лишений: 12 вкусных заменителей хлеба, картофеля, риса и макарон
Эмиграция как травма: Михаил Шац* делится своим опытом жизни в чужой стране

Корабль-гигант, где даже свет проникает по-особому: как устроен лайнер, который поражает масштабом

1:55
Туризм

Компания Moby предлагает не просто перемещение между островами, а целое путешествие с комфортом, заботой и вниманием к деталям.

паром Moby Fantasy
Фото: commons.wikimedia by Louis Moutard-Martin (SHIPMANIA.jimdo.com), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
паром Moby Fantasy

Её флот из 22 современных паромов соединяет материковую Италию с Сардинией, Сицилией, Корсикой и островом Эльба, превращая дорогу в удовольствие.

Флагманские лайнеры Moby Fantasy и Moby Legacy — настоящие плавающие отели. Они входят в число самых крупных и технологически продвинутых судов Средиземного моря.

Впечатляющий дизайн интерьеров, просторные зоны отдыха и максимум естественного света создают ощущение настоящего отпуска уже с первого шага на борт.

На паромах предусмотрено всё: уютные каюты разных классов, рестораны, бары, магазины, зоны для релакса. Moby особенно подходит для путешествий с детьми: на кораблях есть игровые площадки, развлекательные программы для малышей и удобства для родителей. Экипаж обучен оказывать помощь семьям и обеспечивает высокий уровень сервиса.

Путешественники могут выбрать семейные каюты, каюты с возможностью размещения домашних животных, гибкие тарифы и воспользоваться сезонными акциями. Это делает Moby отличным выбором как для длительного отпуска, так и для короткой поездки.

Одной из сильных сторон Moby является забота об экологии. Корабли оборудованы по последнему слову техники: они используют как традиционные виды топлива, так и СПГ, способны подключаться к береговым электросетям и оснащены системами очистки выбросов, что снижает воздействие на окружающую среду.

Moby предлагает множество направлений и удобных портов отправления, чтобы добраться до самых живописных уголков Средиземноморья с максимальным комфортом.

Уточнения

Паро́м — плавсредство для переправы транспортных средств по воде или для переправы людей через реку.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Шерсть не белая, а мясо — тухлое: что вы не знали о белом медведе
Домашние животные
Шерсть не белая, а мясо — тухлое: что вы не знали о белом медведе Аудио 
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Авто
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже Аудио 
Топ-5 начинок для лаваша на сковороде — быстро, просто, вкусно
Еда и рецепты
Топ-5 начинок для лаваша на сковороде — быстро, просто, вкусно Аудио 
Популярное
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.

Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер Речь бешеной фон дер Ляйен: как выстроить мир, не забывая поссориться со всеми Дмитрий Плотников
Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения
Последние материалы
Как приготовить голубцы, чтобы они взорвали ваш вкус? Никакой капусты, только эти листья
Не просто мечты: что только не способен вообразить наш мозг - даже представить страшно
Бирюзовая вода и белый песок: это лучшие пляжи Европы в 2025 году
Самые популярные китайские седаны — кто в топе, а кто остался позади
Китай готовит к спуску плавучую акваферму: уникальное судно Suhai 1 будет производить 8 тыс. тонн лосося в год
Как не перепутать кролика с зайцем: простое руководство
Маникюр свежий, а в воздухе нафталин: вот откуда берётся запах, который старит
Снижение углеводов без лишений: 12 вкусных заменителей хлеба, картофеля, риса и макарон
Эмиграция как травма: Михаил Шац* делится своим опытом жизни в чужой стране
Морская вода без кипячения: как получают пресную воду без отходов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.