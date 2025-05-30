Корабль-гигант, где даже свет проникает по-особому: как устроен лайнер, который поражает масштабом

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Компания Moby предлагает не просто перемещение между островами, а целое путешествие с комфортом, заботой и вниманием к деталям.

Фото: commons.wikimedia by Louis Moutard-Martin (SHIPMANIA.jimdo.com), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ паром Moby Fantasy

Её флот из 22 современных паромов соединяет материковую Италию с Сардинией, Сицилией, Корсикой и островом Эльба, превращая дорогу в удовольствие.

Флагманские лайнеры Moby Fantasy и Moby Legacy — настоящие плавающие отели. Они входят в число самых крупных и технологически продвинутых судов Средиземного моря.

Впечатляющий дизайн интерьеров, просторные зоны отдыха и максимум естественного света создают ощущение настоящего отпуска уже с первого шага на борт.

На паромах предусмотрено всё: уютные каюты разных классов, рестораны, бары, магазины, зоны для релакса. Moby особенно подходит для путешествий с детьми: на кораблях есть игровые площадки, развлекательные программы для малышей и удобства для родителей. Экипаж обучен оказывать помощь семьям и обеспечивает высокий уровень сервиса.

Путешественники могут выбрать семейные каюты, каюты с возможностью размещения домашних животных, гибкие тарифы и воспользоваться сезонными акциями. Это делает Moby отличным выбором как для длительного отпуска, так и для короткой поездки.

Одной из сильных сторон Moby является забота об экологии. Корабли оборудованы по последнему слову техники: они используют как традиционные виды топлива, так и СПГ, способны подключаться к береговым электросетям и оснащены системами очистки выбросов, что снижает воздействие на окружающую среду.

Moby предлагает множество направлений и удобных портов отправления, чтобы добраться до самых живописных уголков Средиземноморья с максимальным комфортом.

Уточнения

Паро́м — плавсредство для переправы транспортных средств по воде или для переправы людей через реку.

