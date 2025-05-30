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Июнь в Италии: культурные сокровища, которые нельзя пропустить

2:24
Туризм

Июнь в Италии — отличное время для культурных открытий. По всей стране проходят выставки, где каждый найдёт что-то интересное — от искусства прошлого до самых современных форм. Это шанс для всей семьи совместить путешествия с эстетическим удовольствием.

художник Альфонс Муха
Фото: commons.wikimedia by Own work, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
художник Альфонс Муха

Юрский парк в Аквиле зовёт на выставку World of Dinosaurs. Реалистичные модели древних ящеров впечатлят не только детей. Билеты — 9 евро, парк открыт с 10:00 до 19:00.

В Ферраре в Палаццо дей Диаманти до июля можно увидеть сразу двух гениев — Альфонса Муху и Джованни Больдини. Первый — мастер модерна (ар-нуво), второй — виртуоз портрета. Часы работы: 9:30-19:30, вход — 15 евро.

Туринская выставка Джузеппе Мараньелло Asa Nisi Masa открыта до сентября в Королевских музеях. Художник превращает отходы в философские объекты. Посетить можно с четверга по вторник, билеты — 15 евро.

В Палаццо Строцци во Флоренции до 20 июля работает экспозиция Трейси Эмин Sex and Solitude. Художница без стеснения исследует тему интимности и одиночества.

В Милане любителей уличного искусства ждёт The World of Bansky — больше сотни работ загадочного художника. До 29 июня, вход — 14 евро. Там же в обсерватории фонда Prada — выставка A Kind of Language, посвящённая визуальному языку кино.

В Сиене Джейкоб Хашимото предлагает созерцать небо в своей поэтичной инсталляции Path to the Sky. До 30 сентября, каждый день с 10:00 до 19:00.

Китайская художница Чжан Чжаоин представляет свои произведения в венецианском Палаццо Гримани. Это ретроспектива о развитии китайской живописи с 90-х.

В Риме до 8 июня проходит выставка World Press Photo 2025 — возможность увидеть сильнейшие документальные снимки, включая фото из сектора Газа.

А в Бельведере Сан-Леучио — бесплатная экспозиция Антонио Ночера о путешествии как метафоре жизни.

Уточнения

Моде́рн (фр. moderne — современный) — интернациональное художественное движение на рубеже XIX—XX веков, представители которого ставили цель создания нового художественного языка искусства и посредством этого формирование нового художественного стиля.

Альфо́нс Мари́я Му́ха, или Альфо́нс Мюша́ (чеш. Alfons Maria Mucha; фр. Alfons Mucha; 24 июля 1860, Айбеншютце, ныне Иванчице, Моравия, Австрийская империя — 14 июля 1939, Прага, Протекторат Богемии и Моравии) — чешский живописец из Моравии, театральный декоратор, проектировщик интерьера, художник-ювелир и график: книжный иллюстратор, рисовальщик-литограф, мастер театральной афиши и зрелищного плаката, один из наиболее известных представителей стиля ар-нуво.

Джова́нни Больди́ни (итал. Giovanni Boldini; 31 декабря 1842, Феррара, Папская область — 12 января 1931, Париж, Франция) — итальянский художник-портретист.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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