Отдых в радиусе 500 км: почему россияне вместо поездок в Турцию выбирают отечественные спа-центры

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Спрос на отечественные спа-курорты растет, и туристы ищут не просто расслабление, а оздоровительный отдых, желательно поближе к дому.

Фото: www.freepik.com is licensed under Public domain Спа

Эксперты отмечают, что современные путешественники выбирают санатории, где сочетаются комфорт, лечение и природные ресурсы — термальные источники или целебный климат.

Алексан Мкртчян, вице-президент "Альянса турагентств России", в интервью Ньюсинфо подчеркнул, что Сочи и Крым по-прежнему в тренде: там можно совместить море, спа и медицинские процедуры. Кавказские Минеральные Воды тоже популярны благодаря термальным источникам и нарзанным ваннам, но отсутствие моря немного снижает интерес. Тем не менее, курорты становятся все более привлекательными для жителей, которые ищут отдых в радиусе 500 км от дома. Екатеринбуржцы всё чаще выбирают термы Тюмени, а ставропольцы — лечебницы Кавминвод.

В последние годы на карте появляются новые центры отдыха даже в нетипичных местах, таких как Волга, Мурманская область и Сибирь. Но с квалифицированным лечением есть проблемы: в стране не хватает более 200 санаториев высокого уровня. Инвестиции в такие проекты значительные — строительство современного санатория обойдется минимум в миллиард рублей, в то время как кемпинг можно построить за 70 миллионов. Окупаемость санатория — 10-12 лет, и поэтому инвесторы не спешат вкладываться в оздоровительные комплексы, несмотря на растущий спрос.

Что же выбирают туристы? На первом месте — антистресс-программы, которые заказывают жители крупных городов с доходом 100-300 тысяч рублей. Популярны также программы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и лечению опорно-двигательной системы. Однако не стоит верить в "трёхдневные чудо-программы" — эффективное лечение требует минимум 14-21 дня, но некоторые учреждения идут на компромисс из-за спроса.

Среди новых трендов — талассотерапия, йога-программы и процедуры по выведению токсинов. Женщины составляют до 65% клиентов, мужчины пока менее склонны тратить на процедуры.

Тем, кто планирует поездку на оздоровительный курорт, рекомендуют проконсультироваться со специалистами, но важно помнить, что в туристических агентствах нет врачей. При серьёзных заболеваниях лучше обращаться напрямую к медикам.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.



