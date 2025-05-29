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Путешествие без лишних трат: как организовать бюджетный отпуск по Золотому кольцу

1:42
Туризм

Отпуск с минимальными затратами — мечта многих, особенно когда речь идет о Золотом кольце России.

Летняя поездка
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Летняя поездка

Олег Алексеев, президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, рассказал в интервью NewsInfo. Ru, что при правильном подходе можно путешествовать по историческим городам довольно недорого, если у вас есть собственный автомобиль и доступ к современным сервисам бронирования.

Алексеев отмечает, что в интернете полно информации о вариантах размещения и питания на любой вкус и бюджет. Путешествовать на личном транспорте с семьей — удобно, дороги хорошие, навигация на высоте.

Он рекомендовал обратить внимание на Ярославскую область и предложил маршрут через Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич, Рыбинск и Ярославль. Если будет время, можно заехать в Александров, Суздаль или Киржач — там и прогулки, и вкусно накормят.

Чтобы сэкономить на проживании, лучше пользоваться агрегаторами бронирования: можно сразу найти и забронировать отель, не переплачивая. Алексеев подчеркивает, что онлайн-сервисы работают напрямую с гостиницами, исключая лишние комиссии.

Также он отметил, что сезонность важна. Самый экономичный период — поздняя осень и зима, хотя летом атмосфера более праздничная.

Для тех, кто не имеет машины, есть групповые автобусные туры, которые включают питание, трансфер и проживание. Это может быть выгоднее самостоятельного путешествия, особенно для семьи, так как расходы делятся на группу.

Уточнения

Бронирование (туризм) — размещение и подтверждение заявки на туристическую услугу.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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