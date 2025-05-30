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Скрытая жемчужина Пьемонта для ценителей подлинной Италии — вы точно не знали про это место

2:22
Туризм

Спрятанный между виноградниками Ланге и Роэро, Кунео — город, где время словно застыло. Он сочетает в себе средневековую атмосферу, богатое культурное наследие и природную гармонию холмов Пьемонта.

станция Кунео, Пьемонт, Италия
Фото: commons.wikimedia by Szeder László is licensed under GNU Free Documentation License
станция Кунео, Пьемонт, Италия

Основанный в 1198 году, Кунео до сих пор хранит дух гостеприимства и спокойствия. Его улицы тянутся под аркадами, фасады украшают древние церкви и дворцы, а неоклассическая архитектура мирно соседствует с барочной.

Главной точкой притяжения является Пьяцца Галимберти — одна из крупнейших площадей Италии, окружённая элегантными зданиями XIX века.

Неподалёку расположен кафедральный собор Санта-Мария-дель-Боско: гармоничное сочетание барокко и неоклассики, с богато украшенным алтарём и живописными фресками.

Историческое ядро города включает в себя Палаццо делла Торре, откуда открывается панорамный вид на город, и комплекс Сан-Франческо — национальный памятник с музеем, где выставлены археологические находки, рассказывающие об истории региона.

Любителям старины стоит увидеть средневековый замок, который был восстановлен и украшен фресковыми циклами.

В окрестностях Кунео вас ждет Мондови — город с богатой историей, дворцами, колоритной Пьяцца Маджоре и музеем керамики в палаццо Фаузоне. Это место словно иллюстрация к старинной открытке.

Ещё один обязательный пункт — замок Раконеджи, бывшая резиденция Савойской династии, превращённый в музей в 1994 году. Его залы и интерьеры позволяют заглянуть в эпоху, когда Пьемонт был политическим и культурным центром региона.

Для гурманов Кунео — настоящий рай. Здесь производят знаменитые сыры с маркировкой DOP и IGP: Castelmagno, Raschera, Toma Piemontese и Bra.

В местных лавках можно попробовать и купить продукцию прямо у производителей, а в тратториях — насладиться блюдами традиционной кухни.

Кунео — не город для тех, кто ищет банальные достопримечательности. Это место для тех, кто хочет открыть Италии свою вторую сторону — искреннюю, нетуристическую и удивительно красивую.

Уточнения

Ку́нео (итал. Cuneo), Ко́ни (пьем. Coni) — город в Италии, столица входящей в административную область Пьемонт провинции Кунео. Покровителем города считается святой архангел Михаил, празднование 29 сентября.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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Скрытая жемчужина Пьемонта для ценителей подлинной Италии — вы точно не знали про это место
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