Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вьётся, душит, ломает перголу — но всё равно её хотят все: глициния как она есть
Зачем кабачкам мульча? Узнайте, как добиться гигантских плодов легко
Седаны 2025 года: один экономит, другой впечатляет — вот кто кого
Невероятный рецепт: как простая брокколи превращается в низкокалорийные котлеты для бургеров
Невероятно эффективные методы: как похудеть и не вернуть лишние килограммы назад
Пятки, которые выдают возраст громче морщин — вот что с ними делать
Эти 5 вещей отнимают у вас порядок в доме — срочно избавьтесь от них
Обычные ветровики теперь вне закона? Водителей предупредили об опасности на дороге
Греция активно исследует литий: какие перспективы ждут страну

Зарубежный отдых бьёт рекорды: как рубль и новые направления меняют предпочтения россиян

2:22
Туризм

Летом 2025 года объём бронирований туров по России значительно снизился — на 56%, поделилась с "Коммерсантом" Дарья Домостроева, представитель туроператора "Интурист".

Российские туристы в Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Karelj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Российские туристы в Турции

Одной из основных причин эксперты называют проблемы на популярных южных курортах, в первую очередь в Анапе, где состояние пляжей негативно повлияло на туристический поток.

По данным компании "Алеана", спрос на Анапу упал на 65-70% по сравнению с прошлым годом.

Снижение интереса к Сочи и Геленджику оказалось менее драматичным — порядка 20%. Несмотря на это, Краснодарский край по-прежнему занимает ведущую позицию на внутреннем туристическом рынке, формируя 44% от всех бронирований по России.

На фоне падения интереса к российским направлениям наблюдается противоположная тенденция в зарубежном туризме.

Число поездок за границу, забронированных россиянами на лето 2025 года, выросло на 16-26%. Участники туристического рынка называют главными факторами такого роста укрепление рубля и расширение географии доступных направлений. Всё больше россиян выбирают отдых за рубежом, возвращаясь к довоенным предпочтениям.

По данным Travelata. ru, доля зарубежных туров в общем объёме бронирований выросла до 91%, прибавив за год пять процентных пунктов. Аналогичную динамику фиксируют и в других сервисах.

Так, в компании "Островок" отмечают, что количество зарубежных бронирований размещения увеличилось на 25% по сравнению с прошлым годом.

Таким образом, летний туристический сезон 2025 года демонстрирует чёткий сдвиг интереса россиян в сторону заграничного отдыха. Внутренние направления, несмотря на усилия по продвижению, оказались в тени.

Особенно это чувствуется на фоне неготовности ряда курортов к приёму большого потока гостей. Эксперты не исключают, что при сохранении текущих тенденций лето 2025 станет поворотной точкой в распределении туристических потоков — в пользу международного туризма.

Уточнения

Краснода́рский край (неофициально — Кубань) — субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны. Входит в состав Южного федерального округа. Граничит с Ростовской областью, Ставропольским краем, Карачаево-Черкесией, Адыгеей и Абхазией. По морю через Керченский пролив граничит с Крымом. Административный центр — город Краснодар.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Последнее евро для Украины: Европа приготовила для Киева кровавый сюрприз
Мир. Новости мира
Последнее евро для Украины: Европа приготовила для Киева кровавый сюрприз Аудио 
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Авто
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке Аудио 
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Недвижимость
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд Аудио 
Популярное
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.

Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Китай запустил зонд в пояс астероидов у Марса, опережая аналогичную программу Маска Любовь Степушова Это не моя война: Трамп вышел из игры — и Украина осталась одна Дмитрий Плотников Куда переехать в 2025 году: новая миграционная карта России Олег Володин
Звери идут к людям не за помощью — вот настоящая причина
Жена Джорджа Клуни блистала в самом красивом платье мира
Хотите, чтобы гладиолусы радовали до осени? Вот что вам нужно делать
Хотите, чтобы гладиолусы радовали до осени? Вот что вам нужно делать
Последние материалы
Греция активно исследует литий: какие перспективы ждут страну
Молчуны среди собак: 15 пород, которые не потревожат ваше спокойствие
Каждые 44 минуты: новый объект в космосе вызывает интерес учёных
Идём навстречу судьбе: Брэд Питт высказался о романе с Инес де Рамон
Красота против урожая: цветок, который делает томаты бессильными
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Невероятные 5 преимуществ садовой терапии, о которых вы не знали
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Это просто и так по-итальянски — как добиться идеального теста для пиццы: 7 этапов, которые стоит знать
Готовы узнать, почему ваша кошка тянется именно к вам? Секреты её привязанности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.