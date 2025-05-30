Зарубежный отдых бьёт рекорды: как рубль и новые направления меняют предпочтения россиян

2:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летом 2025 года объём бронирований туров по России значительно снизился — на 56%, поделилась с "Коммерсантом" Дарья Домостроева, представитель туроператора "Интурист".

Фото: commons.wikimedia.org by Karelj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Российские туристы в Турции

Одной из основных причин эксперты называют проблемы на популярных южных курортах, в первую очередь в Анапе, где состояние пляжей негативно повлияло на туристический поток.

По данным компании "Алеана", спрос на Анапу упал на 65-70% по сравнению с прошлым годом.

Снижение интереса к Сочи и Геленджику оказалось менее драматичным — порядка 20%. Несмотря на это, Краснодарский край по-прежнему занимает ведущую позицию на внутреннем туристическом рынке, формируя 44% от всех бронирований по России.

На фоне падения интереса к российским направлениям наблюдается противоположная тенденция в зарубежном туризме.

Число поездок за границу, забронированных россиянами на лето 2025 года, выросло на 16-26%. Участники туристического рынка называют главными факторами такого роста укрепление рубля и расширение географии доступных направлений. Всё больше россиян выбирают отдых за рубежом, возвращаясь к довоенным предпочтениям.

По данным Travelata. ru, доля зарубежных туров в общем объёме бронирований выросла до 91%, прибавив за год пять процентных пунктов. Аналогичную динамику фиксируют и в других сервисах.

Так, в компании "Островок" отмечают, что количество зарубежных бронирований размещения увеличилось на 25% по сравнению с прошлым годом.

Таким образом, летний туристический сезон 2025 года демонстрирует чёткий сдвиг интереса россиян в сторону заграничного отдыха. Внутренние направления, несмотря на усилия по продвижению, оказались в тени.

Особенно это чувствуется на фоне неготовности ряда курортов к приёму большого потока гостей. Эксперты не исключают, что при сохранении текущих тенденций лето 2025 станет поворотной точкой в распределении туристических потоков — в пользу международного туризма.

Уточнения

Краснода́рский край (неофициально — Кубань) — субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны. Входит в состав Южного федерального округа. Граничит с Ростовской областью, Ставропольским краем, Карачаево-Черкесией, Адыгеей и Абхазией. По морю через Керченский пролив граничит с Крымом. Административный центр — город Краснодар.

