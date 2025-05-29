Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китай в поисках высоты: почему COMAC теряет доступ к американским двигателям
Электромобили не спасли: автогиганты массово увольняют сотрудников заводов
Попробуйте этот рецепт весенних щей, и они станут вашим новым фаворитом
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Советские игрушки: от деревянных кубиков до первых электронных чудес
Они выглядели странно… пока не начали носить их все француженки
Кварки играют по-новому: открытие грозит переписать учебники физики
Жвачка = вред: вот 10 доказательств, которые не покажут в рекламе
Более 2 млн россиян выбрали вахту — что скрывается за этой тенденцией

Индия без колорита: россиянка прокатилась в поезде первого класса и была разочарована

0:57
Туризм

Россиянка Лёля Козлова, путешествующая по Индии, поделилась своими впечатлениями о поездке в первом классе поезда.

Индийский поезд
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Romanson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Индийский поезд

В своём ролике в личном блоге она отметила, что ожидала увидеть хаос и колорит, характерные для индийских поездов, но на деле столкнулась с более спокойной атмосферой. Несмотря на жару и большое количество мужчин в вагоне, поезд оказался довольно комфортным, и даже был предложен вегетарианский обед.

Это удивило и даже разочаровало девушку, которая была наслышана о жутких историях, как индийские пассажиры спят на полу в поездах. Путешественница хотела лично понаблюдать за тем, что вряд ли где-то ещё можно увидеть.

Россиянка полна решимости в другой раз обязательно прочувствовать настоящую индийскую атмосферу. Она сообщила, что планирует купить билет на поезд эконом-класса в надежде, что там будет гораздо "веселее".

Уточнения

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Юг накрыл украинские войска: ошеломительный список потерь и уничтоженной техники
Военные новости
Юг накрыл украинские войска: ошеломительный список потерь и уничтоженной техники Аудио 
Звезда Гарри Поттера Мириам Маргулис заявила, что умрёт в течение пяти лет
Шоу-бизнес
Звезда Гарри Поттера Мириам Маргулис заявила, что умрёт в течение пяти лет Аудио 
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Недвижимость
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд Аудио 
Популярное
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года

Черный больше не в моде. Один неожиданный оттенок занял его место и уже диктует правила на подиумах и в гардеробах — вы точно не ожидали такого.

Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Китай запустил зонд в пояс астероидов у Марса, опережая аналогичную программу Маска Любовь Степушова Это не моя война: Трамп вышел из игры — и Украина осталась одна Дмитрий Плотников Куда переехать в 2025 году: новая миграционная карта России Олег Володин
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Последние материалы
Советские игрушки: от деревянных кубиков до первых электронных чудес
Они выглядели странно… пока не начали носить их все француженки
Кварки играют по-новому: открытие грозит переписать учебники физики
Индия без колорита: россиянка прокатилась в поезде первого класса и была разочарована
Жвачка = вред: вот 10 доказательств, которые не покажут в рекламе
Более 2 млн россиян выбрали вахту — что скрывается за этой тенденцией
Свиной язык: деликатес или опасность для здоровья? Откроем секреты!
Не все собаки воспринимают взгляд одинаково — и цена ошибки может быть высокой
Покорите мир фитнеса: 20 минут для сильных и подтянутых ног
Старые вешалки больше не мусор: 6 способов превратить их в полезные вещи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.