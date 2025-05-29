Индия без колорита: россиянка прокатилась в поезде первого класса и была разочарована

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянка Лёля Козлова, путешествующая по Индии, поделилась своими впечатлениями о поездке в первом классе поезда.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Romanson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Индийский поезд

В своём ролике в личном блоге она отметила, что ожидала увидеть хаос и колорит, характерные для индийских поездов, но на деле столкнулась с более спокойной атмосферой. Несмотря на жару и большое количество мужчин в вагоне, поезд оказался довольно комфортным, и даже был предложен вегетарианский обед.

Это удивило и даже разочаровало девушку, которая была наслышана о жутких историях, как индийские пассажиры спят на полу в поездах. Путешественница хотела лично понаблюдать за тем, что вряд ли где-то ещё можно увидеть.

Россиянка полна решимости в другой раз обязательно прочувствовать настоящую индийскую атмосферу. Она сообщила, что планирует купить билет на поезд эконом-класса в надежде, что там будет гораздо "веселее".

Уточнения

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии.

