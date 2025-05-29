Необычный инцидент: собака заставила Delta Airlines экстренно посадить самолёт в Миннеаполисе

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Необычный случай произошёл на рейсе Delta Airlines, следовавшем из Детройта в Лос-Анджелес. Путешествие было прервано из-за внезапного ухудшения самочувствия собаки, принадлежавшей одному из пассажиров.

Фото: commons.wikimedia.org by Mostafameraji, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Экипаж принял решение о срочной посадке в Миннеаполисе, ближайшем крупном аэропорту, чтобы оказать животному необходимую помощь. По прибытии на землю пса и его хозяина уже ждали медицинские работники. Инцидент привёл к двухчасовой задержке рейса, на борту которого находился 181 пассажир и 6 членов экипажа.

Представители авиакомпании Delta Airlines подчеркнули, что приоритетом для них является благополучие всех, кто находится на борту, и решение об экстренной посадке было принято в соответствии с этим принципом. Собаке уже в скором времени стало лучше благодаря своевременно оказанной помощи. Об этом сообщает KTLA.

Уточнения

Delta Air Lines Inc. («Де́льта Эр Лайнс»), известная также, как просто Delta (произносится Дельта, NYSE: DAL) — американская авиакомпания, со штаб-квартирой в Атланте, штат Джорджия.

