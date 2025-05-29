Апремон-сюр-Алье: удивительные фестивали и экскурсии ждут вас в этом уединённом уголке Франции

2:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

В самом сердце Берри, в департаменте Шер, скрывается настоящая жемчужина — Апремон-сюр-Алье. Эта деревня, заслуженно входящая в список самых красивых во Франции, очаровывает своей историей и живописностью. Расположенная на берегу реки Алье, она когда-то была процветающим центром добычи камня, где трудились каменотёсы, бурлаки и лесорубы. Сегодня, сохранив дух прошлого, Апремон-сюр-Алье привлекает туристов своим уникальным обликом.

Фото: commons.wikimedia.org by Mboesch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Апремон-сюр-Алье

Главная достопримечательность — величественный замок, ставший символом деревни. В конце XIX века его приобрёл Эжен Шнейдер, который вдохнул в него новую жизнь. Именно благодаря ему Апремон приобрёл свой неповторимый средневековый стиль, гармонично сочетающийся с замком. Шнейдер не только восстановил замок, но и преобразил всю деревню, добавив башенки, фахверковые элементы, многоярусные окна и черепичные крыши. Даже специальный цвет краски, "Ван Дейк Браун", был создан для оформления окон и дверей, подчёркивая уникальный стиль Апремона.

Но не только замок делает Апремон-сюр-Алье таким привлекательным. Особую гордость деревни составляет её цветочный парк, удостоенный звания "Замечательный сад". Созданный в 70-х годах Жилем де Бриссаком, внуком Эжена Шнейдера, этот парк поражает воображение своими сложными топиарными фигурами и плетистыми розами, украшающими здания. Прогуливаясь по парку, можно почувствовать себя словно в сказке.

Апремон-сюр-Алье предлагает своим гостям разнообразные развлечения. В 2024 году открылась новая экскурсия по конюшням замка, позволяющая окунуться в прошлое. В пасхальное воскресенье здесь проходит традиционная охота за яйцами, а весной и осенью деревня оживает благодаря фестивалям растений. В конце июня можно посетить блошиный рынок, а в августе насладиться ночным парком. Апремон-сюр-Алье — это место, где история, красота и традиции переплетаются, создавая незабываемые впечатления.

Уточнения

Апремо́н-сюр-Алье́ (фр. Apremont-sur-Allier) — коммуна во Франции, в кантоне Ла-Герш-сюр-л’Обуа округа Сент-Аман-Монтрон, департамент Шер, Центр — Долина Луары.

