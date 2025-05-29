Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти элементы делают квартиру безликой — даже после ремонта
Летнее солнце и ваша кожа: что нужно знать, чтобы избежать обезвоживания
Контролируйте уровень сахара в крови с помощью упражнений: вот идеальная тренировка
Китай в поисках высоты: почему COMAC теряет доступ к американским двигателям
Электромобили не спасли: автогиганты массово увольняют сотрудников заводов
Попробуйте этот рецепт весенних щей, и они станут вашим новым фаворитом
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Советские игрушки: от деревянных кубиков до первых электронных чудес
Они выглядели странно… пока не начали носить их все француженки

Секреты заселения в отель: как получить более просторный номер в отеле? Это проще, чем кажется

2:18
Туризм

Вы когда-нибудь слышали о "секрете" получения более просторного номера в отеле, просто попросив угловой? Говорят, что такие номера могут быть больше по площади, и вам могут предоставить их за ту же цену. Но насколько это правда?

Гостиничный номер
Фото: commons.wikimedia.org by Canerol86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гостиничный номер

Угловой номер — не всегда бесплатное улучшение

Как объясняет эксперт по путешествиям, не всегда угловой номер означает повышение категории.

"Это зависит от отеля и его планировки", — говорит владелица туристического агентства Виктория Фрик.

Например, угловые номера часто относятся к более высоким категориям, таким как люксы. Поэтому, если вы забронировали стандартный номер и надеетесь на бесплатное повышение до углового, это маловероятно без дополнительной оплаты.

Однако если вы уже забронировали люкс в той же категории, и угловой номер оказался больше по площади, вполне возможно, что вас переселят в более просторное помещение.

Как правильно запросить угловой номер

Если вы хотите получить угловой номер, лучше всего попросить его уже при заселении.

"Как только вы окажетесь в отеле, просто спросите, и худшее, что они могут сказать, — это нет", — советует Виктория.

По её мнению, очень важно бронировать номер напрямую через отель. Так у вас будет больше шансов, особенно если у вас есть статус постоянного клиента.

Отели стараются удержать лояльных гостей, и ваше обращение с этим статусом может сыграть на вашу пользу.

Балконы и пространство

Иногда угловой номер может оказаться не только более просторным, но и иметь лучший балкон.

В угловых номерах балкон может охватывать две стороны, что делает его гораздо более уютным и просторным, чем в стандартных номерах.

Если вам важно иметь такой балкон, не стесняйтесь указать это при бронировании.

Не стоит слишком надеяться на запросы

"Запросы часто бывают бесполезными", — предостерегает Валерия.

Системы бронирования отелей могут не обращать внимания на ваши просьбы из-за перегрузки.

Бронирование через сторонние сайты или агентства тоже может снизить ваши шансы на успех, так как отель будет учитывать различные факторы при распределении номеров.

Уточнения

Брони́рование  — размещение и подтверждение заявки на туристическую услугу.

О́тдых — процесс возвращения системы в балансное состояние; состояние покоя, либо времяпрепровождение, целью которого является восстановление сил, достижение работоспособного состояния организма (рекреация); время, свободное от работы.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации
Туризм
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации Аудио 
Впервые за 35 лет не вышел на сцену: в Сети призывают молиться за Киркорова
Российский шоу-бизнес
Впервые за 35 лет не вышел на сцену: в Сети призывают молиться за Киркорова Аудио 
Лучше, чем 10 000 шагов: как японцы превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку
Новости спорта
Лучше, чем 10 000 шагов: как японцы превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку Аудио 
Популярное
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года

Черный больше не в моде. Один неожиданный оттенок занял его место и уже диктует правила на подиумах и в гардеробах — вы точно не ожидали такого.

Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Китай запустил зонд в пояс астероидов у Марса, опережая аналогичную программу Маска Любовь Степушова Это не моя война: Трамп вышел из игры — и Украина осталась одна Дмитрий Плотников Куда переехать в 2025 году: новая миграционная карта России Олег Володин
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Последние материалы
Советские игрушки: от деревянных кубиков до первых электронных чудес
Они выглядели странно… пока не начали носить их все француженки
Кварки играют по-новому: открытие грозит переписать учебники физики
Индия без колорита: россиянка прокатилась в поезде первого класса и была разочарована
Жвачка = вред: вот 10 доказательств, которые не покажут в рекламе
Более 2 млн россиян выбрали вахту — что скрывается за этой тенденцией
Свиной язык: деликатес или опасность для здоровья? Откроем секреты!
Не все собаки воспринимают взгляд одинаково — и цена ошибки может быть высокой
Покорите мир фитнеса: 20 минут для сильных и подтянутых ног
Старые вешалки больше не мусор: 6 способов превратить их в полезные вещи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.