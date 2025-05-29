Секреты заселения в отель: как получить более просторный номер в отеле? Это проще, чем кажется

2:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вы когда-нибудь слышали о "секрете" получения более просторного номера в отеле, просто попросив угловой? Говорят, что такие номера могут быть больше по площади, и вам могут предоставить их за ту же цену. Но насколько это правда?

Фото: commons.wikimedia.org by Canerol86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гостиничный номер

Угловой номер — не всегда бесплатное улучшение

Как объясняет эксперт по путешествиям, не всегда угловой номер означает повышение категории.

"Это зависит от отеля и его планировки", — говорит владелица туристического агентства Виктория Фрик.

Например, угловые номера часто относятся к более высоким категориям, таким как люксы. Поэтому, если вы забронировали стандартный номер и надеетесь на бесплатное повышение до углового, это маловероятно без дополнительной оплаты.

Однако если вы уже забронировали люкс в той же категории, и угловой номер оказался больше по площади, вполне возможно, что вас переселят в более просторное помещение.

Как правильно запросить угловой номер

Если вы хотите получить угловой номер, лучше всего попросить его уже при заселении.

"Как только вы окажетесь в отеле, просто спросите, и худшее, что они могут сказать, — это нет", — советует Виктория.

По её мнению, очень важно бронировать номер напрямую через отель. Так у вас будет больше шансов, особенно если у вас есть статус постоянного клиента.

Отели стараются удержать лояльных гостей, и ваше обращение с этим статусом может сыграть на вашу пользу.

Балконы и пространство

Иногда угловой номер может оказаться не только более просторным, но и иметь лучший балкон.

В угловых номерах балкон может охватывать две стороны, что делает его гораздо более уютным и просторным, чем в стандартных номерах.

Если вам важно иметь такой балкон, не стесняйтесь указать это при бронировании.

Не стоит слишком надеяться на запросы

"Запросы часто бывают бесполезными", — предостерегает Валерия.

Системы бронирования отелей могут не обращать внимания на ваши просьбы из-за перегрузки.

Бронирование через сторонние сайты или агентства тоже может снизить ваши шансы на успех, так как отель будет учитывать различные факторы при распределении номеров.

Уточнения

Брони́рование — размещение и подтверждение заявки на туристическую услугу.



О́тдых — процесс возвращения системы в балансное состояние; состояние покоя, либо времяпрепровождение, целью которого является восстановление сил, достижение работоспособного состояния организма (рекреация); время, свободное от работы.

