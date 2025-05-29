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Они выжили динозавров: как человечество превратило этих насекомых в глобальную проблему

2:00
Туризм

Клопы пережили массовое вымирание динозавров, но их численность резко падала, пока люди не начали строить первые крупные города. Сейчас ученые уверены: именно с появлением городских поселений популяция этих кровососущих насекомых начала быстро расти.

Клоп постельный
Фото: Flickr by British Pest Control Association, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клоп постельный

Как древние поселения дали новый толчок их численности

Генетический анализ 19 особей клопов из Чешской Республики показал тесную связь их истории с историей человечества. Девять из них — связанные с людьми, остальные — обитающие у летучих мышей.

Исследователи выяснили, что около 45 тысяч лет назад, в последний ледниковый период, численность обоих видов упала, но с развитием цивилизации около 8 тысяч лет назад количество клопов, связанных с людьми, резко выросло.

"Когда мы начали жить в городах, мы объединили тысячи людей с их клопами. По мере того, как цивилизация распространялась, клопы шли за нами и стали одними из первых настоящих городских вредителей", — отмечает Доктор Уоррен Бут из Технологического института Вирджинии.

Первые города возникли после перехода к оседлому сельскому хозяйству. Чатал-Хююк в Турции насчитывал тысячи жителей около 9000 лет назад, а город Урук в Месопотамии — около 60 тысяч человек примерно 5000 лет назад.

"Клопы существуют более 100 миллионов лет и изначально питались кровью неизвестных хозяев, затем — летучих мышей и ранних людей" — добавляет профессор Майкл Сива-Джоти из Шеффилдского университета.

Их эволюционная история плотно переплетена с человеческой.

Однако ученый с осторожностью относится к идее о том, что именно клопы стали первыми городскими вредителями.

Другие паразиты, например головные вши, существуют миллионы лет и тоже тесно связаны с человеком.

Уточнения

Паразити́зм (от др.-греч. παράσιτος - "нахлебник, сотрапезник") — один из типов сосуществования организмов. Явление, при котором два и более организма, не связанных между собой филогенетически, генетически разнородных — сосуществуют в течение продолжительного времени и при этом находятся в антагонистических отношениях (или же в односторонних симбиотических).

Ледниковый период (Древнее оледенение) — период общего похолодания климата, продолжительностью несколько миллионов лет, с неоднократными резкими разрастаниями оледенения материков и океанов (ледниковые эпохи и межледниковья). В истории Земли они распределялись неравномерно, группируясь в ледниковые эры длительностью от многих десятков до 200 миллионов лет.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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