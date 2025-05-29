Закаты, сосны и тишина: откройте пять самых красивых пляжей Коринфии всего в часе езды от Афин

2:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы ищете идеальное место для летнего отдыха недалеко от Афин, обратите внимание на Коринфию. Этот регион предлагает множество пляжей, омываемых кристально чистыми водами Коринфского и Саронического заливов, что делает его раем для любителей дайвинга и однодневных поездок. Вот несколько жемчужин, которые стоит исследовать.

Фото: web.archive.org by frang947, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пляж в Коринфии

Калогеролимано

Спрятанная в 105 км от Афин, недалеко от Эпидавра, эта большая, естественная бухта предлагает уединение и спокойствие. Кристально чистая вода, белая галька и пышная растительность создают ощущение уединённого рая. Помните, пляж не оборудован, поэтому возьмите с собой всё необходимое.

Пефкиас

Расположенный прямо перед Ксилокастро (122 км от Афин), этот пляж славится своим впечатляющим сосновым лесом, где деревья почти касаются волн. Песчаный берег с мелкой галькой простирается на 1700 метров, предлагая как организованные зоны с пляжными барами, так и свободное пространство для тех, кто предпочитает уединение. Найдите тень под соснами и наслаждайтесь плаванием в течение всего дня.

Врахати

Легко добраться, всего в 99 км от Афин. Этот обширный пляж, расположенный перед поселением, предлагает комфорт и уединение даже в разгар сезона. Бирюзовые воды и мелкая галька сочетаются с удобствами: организованными зонами с шезлонгами и зонтиками, а также свободными участками. Не забудьте посетить близлежащий пляж Каламия в Коринфе, который также является отличным выбором.

Фламбуро

В 88 км от Афин и всего в 7 км от Лутраки, Фламбуро — тихая альтернатива более шумным пляжам. Защищённый от северных и восточных ветров, он предлагает мелкую гальку, песок и мелководье, что делает его идеальным для семей с детьми. Часть пляжа оборудована зонтиками и лежаками, а другая остаётся свободной. Не пропустите волшебные закаты!

Скалозия

Расположенный немного севернее озера Вулиагмени, в 102 км от Афин, этот пляж требует спуска по лестнице, но награда стоит того. Неорганизованный, с чистой голубой водой и скалами, идеально подходящими для снорклинга, он идеально подходит для тех, кто ищет тишины и уединения.

Уточнения

Кори́нфия (греч. Κορινθία, Коринтия) — ном, бывшая единица административно-территориального деления Греции, в периферии Пелопоннес.

