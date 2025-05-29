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Закаты, сосны и тишина: откройте пять самых красивых пляжей Коринфии всего в часе езды от Афин

2:35
Туризм

Если вы ищете идеальное место для летнего отдыха недалеко от Афин, обратите внимание на Коринфию. Этот регион предлагает множество пляжей, омываемых кристально чистыми водами Коринфского и Саронического заливов, что делает его раем для любителей дайвинга и однодневных поездок. Вот несколько жемчужин, которые стоит исследовать.

Пляж в Коринфии
Фото: web.archive.org by frang947, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пляж в Коринфии

Калогеролимано

Спрятанная в 105 км от Афин, недалеко от Эпидавра, эта большая, естественная бухта предлагает уединение и спокойствие. Кристально чистая вода, белая галька и пышная растительность создают ощущение уединённого рая. Помните, пляж не оборудован, поэтому возьмите с собой всё необходимое.

Пефкиас

Расположенный прямо перед Ксилокастро (122 км от Афин), этот пляж славится своим впечатляющим сосновым лесом, где деревья почти касаются волн. Песчаный берег с мелкой галькой простирается на 1700 метров, предлагая как организованные зоны с пляжными барами, так и свободное пространство для тех, кто предпочитает уединение. Найдите тень под соснами и наслаждайтесь плаванием в течение всего дня.

Врахати

Легко добраться, всего в 99 км от Афин. Этот обширный пляж, расположенный перед поселением, предлагает комфорт и уединение даже в разгар сезона. Бирюзовые воды и мелкая галька сочетаются с удобствами: организованными зонами с шезлонгами и зонтиками, а также свободными участками. Не забудьте посетить близлежащий пляж Каламия в Коринфе, который также является отличным выбором.

Фламбуро

В 88 км от Афин и всего в 7 км от Лутраки, Фламбуро — тихая альтернатива более шумным пляжам. Защищённый от северных и восточных ветров, он предлагает мелкую гальку, песок и мелководье, что делает его идеальным для семей с детьми. Часть пляжа оборудована зонтиками и лежаками, а другая остаётся свободной. Не пропустите волшебные закаты!

Скалозия

Расположенный немного севернее озера Вулиагмени, в 102 км от Афин, этот пляж требует спуска по лестнице, но награда стоит того. Неорганизованный, с чистой голубой водой и скалами, идеально подходящими для снорклинга, он идеально подходит для тех, кто ищет тишины и уединения.

Уточнения

Кори́нфия (греч. Κορινθία, Коринтия) — ном, бывшая единица административно-территориального деления Греции, в периферии Пелопоннес.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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