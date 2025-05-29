Опасность на горизонте: как избежать встречи с акулой на пляжах Рио

В последние дни побережье Рио-де-Жанейро стало местом, где акулы часто появляются недалеко от берега, вызывая тревогу у отдыхающих, серфингистов и местных властей. Особое внимание привлекли пляжи на острове Большой, в Ангра-дус-Рейс и даже в оживлённом районе Барра-да-Тижука.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Акула

Акулы у берегов Рио: что нужно знать купальщикам и туристам

В видеозаписях, сделанных очевидцами, можно увидеть разные виды акул — от акула-молота и галль-черного до стремительной акулы-мако, плавающих всего в нескольких метрах от берега.

Правительство штата Рио-де-Жанейро уже выпустило рекомендации для посетителей пляжей, чтобы обезопасить их. Среди главных советов:

Не купаться в одиночку.

Избегать выхода в воду на рассвете и в сумерках — в это время акулы наиболее активны.

Не плавать в местах с рыбными стаями или вблизи рыболовных участков.

Если вы планируете поездку в Рио, менять планы не обязательно. Главное — соблюдать меры предосторожности и внимательно следить за указаниями спасателей и властей.

Основные советы для безопасности на пляжах Рио

Если заметили акулу — спокойно выйдите из воды

Акулы находятся в своей природной среде и обычно не нападают на человека. Лучше всего медленно, не резкими движениями, повернуться спиной к берегу и выйти на сушу. Быстрое плавание или резкие движения могут привлечь внимание хищника. Обращайте внимание на фиолетовые флаги

Фиолетовый флаг сигнализирует о присутствии акул или других морских животных. При его поднятии не заходите в воду. Избегайте купания в рассветные и сумеречные часы

В эти периоды акулы наиболее активны и охотятся. Не плавайте возле мелководных участков и мест рыбалки

Движение рыбы и приманка могут привлечь акул. Избегайте ярких и блестящих украшений

Отражающий свет и контрастные цвета способны заинтересовать акул. Предпочитайте купание в группах и на оживленных пляжах

Это снижает риск неприятных встреч с акулами.

Уточнения

Ри́о-де-Жане́йро (порт. Rio de Janeiro : , в переводе «январская река»;), в просторечии Рио — город в Бразилии. Административный центр одноимённого штата. Крупный финансовый центр и морской порт на континенте, научный центр. Основан в 1531 году как португальский форт Сан-Себастьян-де-Рио-де-Жанейро.



Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

