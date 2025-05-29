Опасность на горизонте: как избежать встречи с акулой на пляжах Рио

В последние дни побережье Рио-де-Жанейро стало местом, где акулы часто появляются недалеко от берега, вызывая тревогу у отдыхающих, серфингистов и местных властей. Особое внимание привлекли пляжи на острове Большой, в Ангра-дус-Рейс и даже в оживлённом районе Барра-да-Тижука.
В видеозаписях, сделанных очевидцами, можно увидеть разные виды акул — от акула-молота и галль-черного до стремительной акулы-мако, плавающих всего в нескольких метрах от берега.
Правительство штата Рио-де-Жанейро уже выпустило рекомендации для посетителей пляжей, чтобы обезопасить их. Среди главных советов:
Если вы планируете поездку в Рио, менять планы не обязательно. Главное — соблюдать меры предосторожности и внимательно следить за указаниями спасателей и властей.
Ри́о-де-Жане́йро (порт. Rio de Janeiro: , в переводе «январская река»;), в просторечии Рио — город в Бразилии. Административный центр одноимённого штата. Крупный финансовый центр и морской порт на континенте, научный центр. Основан в 1531 году как португальский форт Сан-Себастьян-де-Рио-де-Жанейро.
Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.
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