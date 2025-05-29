В 35 минутах езды от Парижа находится малоизвестный замок, который заставит вас забыть о Версале

Вдали от суеты парижских улиц, в самом сердце долины Шеврёз, скрывается место, где время словно замедляет свой ход. Это не просто красивый уголок, а настоящая архитектурная жемчужина XIX века — замок Порже. Здесь, в Рошфор-ан-Ивелине, совсем недалеко от столицы, вас ждёт альтернатива помпезности Версаля, предлагающая интимную атмосферу, где изысканность переплетается с непринуждённостью.

Фото: commons.wikimedia.org by Châteauform', https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Замок Порже

Замок, построенный алмазным магнатом Жюлем Порже, поражает своей неоклассической архитектурой, напоминающей парижский Дворец Почётного легиона. Расположенный на возвышенности, он величественно поднимается над долиной, открывая захватывающие виды на парк площадью 118 гектаров, где вековые деревья шепчут истории прошлых лет.

Замок Порже — это не только архитектурное чудо, но и культурное убежище, где оживают искусство и утончённость прошлых эпох. Когда-то здесь размещались престижные коллекции и проводились элегантные мероприятия, отражающие изысканный вкус семьи Порже. Сегодня, прогуливаясь по церемониальным залам, украшенным скрупулёзными деталями, вы почувствуете себя путешественником во времени.

Но замок Порже — это не просто музей, застывший в прошлом. Здесь гармонично сочетаются история и современность. К вашим услугам 18-луночное поле для гольфа, теннисные корты, зоны отдыха и множество развлечений на свежем воздухе. Это идеальное место для проведения семинаров и корпоративных мероприятий, где работа и отдых сливаются воедино в исключительной обстановке.

Несмотря на свою богатую историю и широкий спектр удобств, замок Порже остаётся тщательно охраняемым секретом. Это место, где можно отдохнуть от шума и суеты, воссоединиться с французским наследием и насладиться безмятежностью природы. Если вы ищете глоток свежего воздуха и незабываемые впечатления, замок Порже ждёт вас.

Уточнения

Шеврёз (Chevreuse) — старинный город на реке Иветт (фр.), коммуна во французском департаменте Ивелин (Иль-де-Франс), в составе парижской агломерации.

