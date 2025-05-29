От бирюзы до красноватого песка: 10 пляжей Европы, которые перевернут ваше представление об отдыхе

Ежегодно платформа European Best Destinations публикует список самых живописных пляжей Европы — от горнолыжных курортов до рождественских базаров и райских уголков с лазурной водой.
Несмотря на огромное разнообразие европейских побережий — от Атлантики до Черного моря, — среди них выделился один, который покорил сердца жюри и туристов.
На первом месте в рейтинге 2025 года оказалась лагуна Порт-Гларокавос — уютный уголок на полуострове Кассандра в Халкидиках.
Это классический средиземноморский пейзаж: прозрачная бирюзовая вода, нежный белый песок и редкая зелень.
Место словно сошло со страниц фильма "Мамма Миа". Здесь можно не только позагорать, но и заняться активными видами отдыха, например, покататься на байдарках или каноэ.
Второе место занимает Кала Брандинчи на Сардинии, которую часто называют "Маленьким Таити" за её кристально чистую воду и мягкий песок.
Третья позиция досталась пляжу Кала Прегонда на испанском острове Менорка. Его отличие — уникальный охристый песок, который меняет оттенок в зависимости от времени суток.
В целом, в топ-10 попали преимущественно пляжи Греции, Италии и Испании — на них приходится 8 из 10 мест.
Франция в этот раз осталась вне списка, но разнообразие побережий Старого света гарантирует массу вариантов для прекрасного отдыха.
Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра. Пляж образуется в результате аккумуляции наносов. Также пляж — это пляжная зона или прибрежная зона, специально предназначенная для купания.
На каждой заправке есть скрытая функция, о которой знают единицы. Она помогает лить бензин точнее, терять меньше — и экономить на каждом литре.