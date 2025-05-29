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От бирюзы до красноватого песка: 10 пляжей Европы, которые перевернут ваше представление об отдыхе

2:24
Туризм

Ежегодно платформа European Best Destinations публикует список самых живописных пляжей Европы — от горнолыжных курортов до рождественских базаров и райских уголков с лазурной водой.

пляжи Европы
Фото: commons.wikimedia.org by Наумов Андрей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пляжи Европы

Несмотря на огромное разнообразие европейских побережий — от Атлантики до Черного моря, — среди них выделился один, который покорил сердца жюри и туристов. 

Лагуна Порт-Гларокавос: рай на севере Греции

На первом месте в рейтинге 2025 года оказалась лагуна Порт-Гларокавос — уютный уголок на полуострове Кассандра в Халкидиках.

Это классический средиземноморский пейзаж: прозрачная бирюзовая вода, нежный белый песок и редкая зелень.

Место словно сошло со страниц фильма "Мамма Миа". Здесь можно не только позагорать, но и заняться активными видами отдыха, например, покататься на байдарках или каноэ.

Итальянская и испанская красота в тройке лидеров

Второе место занимает Кала Брандинчи на Сардинии, которую часто называют "Маленьким Таити" за её кристально чистую воду и мягкий песок.

Третья позиция досталась пляжу Кала Прегонда на испанском острове Менорка. Его отличие — уникальный охристый песок, который меняет оттенок в зависимости от времени суток.

В целом, в топ-10 попали преимущественно пляжи Греции, Италии и Испании — на них приходится 8 из 10 мест.

Франция в этот раз осталась вне списка, но разнообразие побережий Старого света гарантирует массу вариантов для прекрасного отдыха.

Топ-10 самых красивых пляжей Европы 2025 года:

  1. Пляж лагуны Порт-Гларокавос, Кассандра, Халкидики, Греция
  2. Кала Брандинчи, Сардиния, Италия
  3. Кала Прегонда, Менорка, Испания
  4. Кала Луна, Сардиния, Италия
  5. Gale Fontainhas Beach, Алгарве, Португалия
  6. Пляж Ла Пелоса, Сардиния, Италия
  7. Плайя-де-лос-Муэртос, Андалусия, Испания
  8. Пляж Ассос, Кефалония, Ионические острова, Греция
  9. Banje Beach, Дубровник, Хорватия
  10. Пляж Гульпиюри, Астурия, Испания

Уточнения

Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра. Пляж образуется в результате аккумуляции наносов. Также пляж — это пляжная зона или прибрежная зона, специально предназначенная для купания.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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