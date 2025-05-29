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Тайная история квартала красных фонарей в центре Европы — прогулка, которая удивит каждого

2:46
Туризм

Вы когда-нибудь бывали в месте, где история буквально дышит из-за каждого угла, а за кажущейся тишиной улиц прячутся интригующие тайны? Этим летом Печ приглашает всех — от любопытных путешественников до заядлых местных — на прогулки, которые откроют город с неожиданной стороны.

Венгрия
Фото: commons.wikimedia.org by Betta27, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Венгрия

Тайны, легенды и красные фонари

"Печ: тысяча лиц" — это историческая экскурсия, способная удивить даже тех, кто уверен, что знает город как свои пять пальцев. Как связаны бывший квартал красных фонарей, почта и еврейская община? Почему главную мечеть времен Османской империи превратили в католический храм, и зачем город обнесли двойной крепостной стеной? Ответы прозвучат 28 июня и 2 августа в 10:00.

Где виноград — это образ жизни

Местных жителей Печа называют "тюке" — что в переводе означает "виноградная лоза". Эта метафора не случайна: город буквально пронизан винной культурой. На прогулке "Вино, страсть, Печ" (21 июня, 26 июля, 16 августа в 13:00) вы узнаете, где искать винные символы, и попробуете напитки, о которых не рассказывают в обычных путеводителях. Обратите внимание: дегустация только для гостей старше 18 лет.

Живая память в стенах виллы

Роскошная вилла семьи Васвари, украшенная знаменитыми керамическими изделиями Золнаи, — больше не просто здание. В XIX веке это была крупнейшая частная винодельческая резиденция на склоне Мечека. Сегодня здесь находится здание Венгерской академии наук. Прогулка "Воспоминания из виллы Васвари" (7 июня, 12 июля, 9 августа, в 10:00) откроет её былое великолепие.

Герои города и великие вещи

Печ прославился не только подземными кладовыми, но и руками мастеров. Гуляя по маршруту "Легендарные люди Печа" 5 июля в 10:00, вы услышите истории о тех, кто создавал уникальные перчатки, музыкальные органы, керамику и даже пиво — символы города, сохранившиеся до наших дней.

Когда собор засыпает

Что происходит в кафедральном соборе Печа после вечерней мессы, когда гаснут огни? Лишь избранные могут увидеть, как выглядит святилище в тишине ночи. Экскурсия "Собор ночью: спят ли святые?" (19 июня, 18 июля, 5 и 26 сентября) позволяет заглянуть туда, куда редко ступает нога обычного туриста.

Уточнения

Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: "Страна венгров, венгерская страна" — magyar (мо́дёр) "венгерская" и ország (о́рсаг) "страна") — государство в Центральной Европе.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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