Сладкая тайна Левого берега Сены: как новый бутик в Париже изменит ваше представление о десертах

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Париже случилось настоящее событие для всех любителей изысканных десертов — легендарная кондитерская Ritz Paris le Counterto, недавно удостоенная звания "Лучшая кондитерская в мире" по версии знаменитого гастрономического гида "Список", открывает свой второй бутик. На этот раз — в самом сердце Левого берега, на улице Севр, 45.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Шоколадные эклеры

После триумфа первого магазина на улице Камбон, который снискал славу благодаря таланту шеф-повара Франсуа Перре, новый бутик станет доступнее для жителей и гостей Левого берега. Здесь можно будет забрать с собой знаменитые творения Ritz Paris, не теряя в качестве и элегантности.

Что ждёт гостей нового бутика?

В меню — культовые сладости Франсуа Перре: мраморные мадлен, антреметы и сезонные изобретательные десерты. Всё это аккуратно упаковано в красивые коробочки с изображениями легендарных основателей Ritz - Сезара Ритца, Огюста Эскоффера и самого Перре.

Особое внимание заслуживает расширенная коллекция эклеров. На открытие новый бутик представит эклеры в виде тромп-л'ойе с нежным шоколадным или ванильным кремом.

Кроме того, эксклюзивно для бутика Rive Gauche создан "эклер в кафе" с уникальным кофейным миксом Blend - первым кафе на заказ, которое Ritz Paris le Counterto реализовал вместе с парижской кондитерской Lomi.

Интерьер нового бутика сохраняет классическую элегантность первого магазина на Камбон, сочетая архитектуру Левого берега с изысканным стилем Ritz.

Франсуа Перре видит в этом проекте возможность поделиться своим уникальным взглядом на сладкое с ещё большим числом людей.

"Легендарный бутик на улице Севр приглашает всех ценителей искусства сладостей насладиться уникальными творениями Ritz Paris и, возможно, стать свидетелями появления нового фаворита среди лучших кондитерских мира."

Уточнения

Экле́р (фр. éclair - "молния, вспышка") — пирожное в виде трубочки из заварного теста, покрытой помадкой, с начинкой из сливочно-масляного или заварного крема. Создание эклера приписывается французскому кулинару Мари-Антуану Каре́му. Получил распространение в XIX веке.



Пари́ж (фр. Paris,) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена. Образует коммуну и департамент, разделённый на 20 округов.

