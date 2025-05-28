Более 50 млн поездок по России: россияне устремляются в эти регионы — узнайте, что манит туристов

В этом году внутренний туризм в России продолжит стремительно расти. По прогнозам, с мая по октябрь россияне совершат более 50 миллионов поездок по стране — это впечатляющий показатель, который стал возможен благодаря усилиям по развитию туристической отрасли.
Как сообщает сайт aif.ru в основе этого успеха лежат государственные программы "Развитие туризма" и национальный проект "Туризм и гостеприимство", которые уже дают конкретные результаты.
В частности, к предстоящему сезону в России будет доступно около 1 миллиона классифицированных гостиничных номеров — значительный шаг вперёд для комфорта путешественников.
Ключевыми направлениями выбраны живописные и культурно насыщенные регионы. Среди них:
Это разнообразие локаций позволяет охватить интересы самых разных туристов — от поклонников природы и активного отдыха до ценителей истории и городской культуры.
Отдых за рубежом нередко сопряжён с определёнными рисками — например, с повышенным уровнем уличной преступности, что делает путешествия по России более безопасным и привлекательным вариантом.
В этом году россиян ждет около 1 млн классифицированных номеров. В период с мая по октябрь, по моим оценкам, будет совершено свыше 50 млн туристических поездок.
"Ключевыми точками притяжения станут Республики Бурятия, Крым, Алтай, Башкортостан, Татарстан и Дагестан, а также Краснодарский и Камчатский края, Калининградская, Владимирская и Нижегородская области, Москва и Санкт-Петербург", — отметил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Такой объём туристических поездок свидетельствует о значительном подъёме внутреннего туризма и формирует оптимистичные перспективы для отрасли на ближайшее будущее.
Внутренний туризм - путешествия в пределах какого-либо государства лиц, постоянно в нем проживающих, например путешествия в пределах РФ лиц, постоянно проживающих в РФ (ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 4 октября 1996 г.).
Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.