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Более 50 млн поездок по России: россияне устремляются в эти регионы — узнайте, что манит туристов

2:22
Туризм

В этом году внутренний туризм в России продолжит стремительно расти. По прогнозам, с мая по октябрь россияне совершат более 50 миллионов поездок по стране — это впечатляющий показатель, который стал возможен благодаря усилиям по развитию туристической отрасли.

внутренний туризм
Фото: wikimedia.org by Деревягин Игорь, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
внутренний туризм

Как сообщает сайт aif.ru в основе этого успеха лежат государственные программы "Развитие туризма" и национальный проект "Туризм и гостеприимство", которые уже дают конкретные результаты.

В частности, к предстоящему сезону в России будет доступно около 1 миллиона классифицированных гостиничных номеров — значительный шаг вперёд для комфорта путешественников.

Куда же направятся туристы?

Ключевыми направлениями выбраны живописные и культурно насыщенные регионы. Среди них:

  • Республика Бурятия
  • Крым
  • Республика Алтай
  • Башкортостан
  • Татарстан
  • Дагестан
  • Краснодарский край
  • Камчатский край
  • Калининградская область
  • Владимирская и Нижегородская области
  • Москва и Санкт-Петербург

Это разнообразие локаций позволяет охватить интересы самых разных туристов — от поклонников природы и активного отдыха до ценителей истории и городской культуры.

Актуальность внутреннего туризма объясняется и другими факторами

Отдых за рубежом нередко сопряжён с определёнными рисками — например, с повышенным уровнем уличной преступности, что делает путешествия по России более безопасным и привлекательным вариантом.

В этом году россиян ждет около 1 млн классифицированных номеров. В период с мая по октябрь, по моим оценкам, будет совершено свыше 50 млн туристических поездок.

"Ключевыми точками притяжения станут Республики Бурятия, Крым, Алтай, Башкортостан, Татарстан и Дагестан, а также Краснодарский и Камчатский края, Калининградская, Владимирская и Нижегородская области, Москва и Санкт-Петербург", — отметил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Такой объём туристических поездок свидетельствует о значительном подъёме внутреннего туризма и формирует оптимистичные перспективы для отрасли на ближайшее будущее.

Уточнения

Внутренний туризм - путешествия в пределах какого-либо государства лиц, постоянно в нем проживающих, например путешествия в пределах РФ лиц, постоянно проживающих в РФ (ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 4 октября 1996 г.).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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