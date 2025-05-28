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Поезд Ташкент — Рига. Через весь Союз: из Средней Азии на Рижское взморье

2:00
Туризм

В советские времена поезд "Ташкент — Рига" был больше, чем просто маршрут.

ТЭП70-0123, поезд «Latvijas Ekspresis» Рига - Москва
Фото: commons.wikimedia.org by Neu-Zwei, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ТЭП70-0123, поезд «Latvijas Ekspresis» Рига - Москва

Это был символ того, насколько огромной и разнообразной была страна. Он соединял восточную окраину Средней Азии с прибалтийским побережьем Балтийского моря — и делал это неторопливо, основательно, с остановками, кипятком, беседами с попутчиками и встречами с совершенно разными культурами.

Путь через полстраны

Поезд преодолевал почти 5 000 километров — от знойного Узбекистана до прохладной, аккуратной Латвии. Время в пути составляло более трёх суток, а если повезёт — даже меньше.

Маршрут проходил через десятки городов и республик:

  • Ташкент
  • Самара
  • Пенза
  • Москва
  • Смоленск
  • Вильнюс
  • Даугавпилс
  • Рига

Каждая остановка — это новая глава. В поезде встречались узбеки с лепёшками, русские с чайниками, прибалты с сыром и копчёной рыбой. Можно было выйти на платформу где-нибудь в Пензе и купить пирожок с картошкой, а утром — проснуться под Шяуляем с видом на сосны.

Особенности

Вагоны — в основном плацкарт и купе, обстановка — типично советская: зелёные стены, скрипучие полки и вечно кипящий титан с кипятком. Тёплая атмосфера — не только из-за температуры, а потому что за трое суток все становились почти родственниками. Кто-то играл на гитаре, кто-то читал вслух Пушкина, а кто-то просто смотрел в окно, наблюдая, как степи сменяются лесами.

Поезд Ташкент — Рига был настоящим "поездом дружбы народов". Он доказывал: СССР — это не просто территория, а целый мир. Где ты мог уснуть под шум пустыни Каракумы, а проснуться под дождём на берегу Балтики.

И хотя сегодня этого маршрута уже нет, воспоминания о нём хранятся в памяти миллионов людей — как о времени, когда вся страна ехала в одном поезде.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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