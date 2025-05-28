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Герой России, легендарный космонавт Антон Шкаплеров открыл на Роза Хутор уникальную арт-инсталляцию Источник энергии

Туризм

Сегодня, 28 мая, на курорте "Роза Хутор" прошла торжественная церемония открытия интерактивной арт-инсталляции "Источник энергии".

Космонавт Антон Шкаплеров открывает на курорте Роза Хутор арт-объект Источник энергии
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Космонавт Антон Шкаплеров открывает на курорте Роза Хутор арт-объект Источник энергии

Новый туристический объект появился на Роза Пик, завершив тем самым реновацию этой самой популярной обзорной площадки Сочи. Еще в прошлом году курорт создал здесь, на высоте 2320 метров над уровнем моря, настоящую парково-ландшафтную зону. Теперь ее украсила необычная архитектурная форма, которая станет важной точкой притяжения для отдыхающих.

Символично, что мероприятие состоялось при участии руководителей туристических ведомств семи стран, которые в этот день провели на "Роза Хутор" Заседание Совета по туризму государств-участников СНГ. В их присутствии Герой России, знаменитый космонавт-испытатель Антон Шкаплеров запустил "Источник энергии" на "Роза Пик", первым прикоснувшись к арт-объекту.

Интерактивный "Источник энергии" — это конструкция высотой более 3,5 метров, которая позволяет гостям прикоснуться к энергии Кавказских гор и повзаимодействовать с их "энергетическим полем". Специальные сенсоры реагируют на прикосновения и создают красочные световые и звуковые эффекты, отражающие энергию и силы, заключенные в величественной природе хребта Аибга.

Антон Шкаплеров совершил четыре космических полёта к Международной космической станции, в ходе которых провёл три выхода в открытый космос — общей продолжительностью 21 час 39 минут. Своей главной миссией сегодня он считает продвижение знаний о космосе и российских достижений в этой сфере. Этой просветительской задаче служит и его участие в мероприятии на Роза Пик. Антон Шкаплеров рассказал присутствующим о своем опыте и ощущении космоса. Первым прикоснувшись к арт-инсталляции он передал ей заряд настоящей космической энергии, который затем почувствуют все гости курорта "Роза Хутор".

— Теперь каждый сможет подойти и прислонить руки на специальную панель, после чего создастся звуковой и световой сигнал, означающий то, что камень впитал энергию и готов ее передать следующему человеку. Соответственно с обратной стороны, гость может эту энергию получить. Таким образом будет происходить обмен энергией и положительными эмоциями. Именно такие чувства, как мне кажется, должны испытывать люди, находясь, здесь, на высоте 2320 метров над уровнем моря, среди гор и неба, — сказал космонавт после церемонии открытия арт-инсталляции.

"Источник энергии" станет важной точкой притяжения туристов, прикоснувшись к ней они смогут почувствовать ощущения Антона Шкаплерова, человека и героя, трижды побывавшего в открытом космосе.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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