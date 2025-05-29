Пердика: скрытая жемчужина Греции, где время останавливается — узнайте ее секреты

2:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пердика — живописная рыбацкая деревня, расположенная в часе езды на лодке от Афин, на юго-западной оконечности острова Эгина. С первого взгляда она покоряет своей тишиной, неторопливым ритмом жизни и аутентичностью.

Фото: commons.wikimedia by C messier, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пердика, Греция

В уютной бухте полуострова разместилась традиционная греческая деревушка, сохранившая облик прошлого.

Улицы Пердики вымощены камнем, а вдоль них — белоснежные домики с яркими ставнями. В ухоженных двориках цветут герани и бугенвиллии, а над морем плывёт аромат свежей рыбы — гордости здешней кухни.

Местные таверны подают блюда из морепродуктов, приготовленные буквально с лодки — рыба здесь не просто продукт, а часть культуры.

Набережная Пердики — место встречи туристов и жителей. Здесь расположены традиционные рестораны, бары с узо и закусочные. Летом деревня особенно оживляется: на каменных ступенях, спускающихся к воде, собираются отдыхающие, чтобы встретить закат или просто полюбоваться видом на залив.

Любителям прогулок понравится узкая тропинка, ведущая к старинной церкви Агиос Созонтос. Путь пролегает среди скал, а с моря дует лёгкий прохладный ветер. По дороге можно увидеть руины немецких морских укреплений времён Второй мировой войны и часовню-усыпальницу — напоминание о старинной церкви, некогда стоявшей здесь.

Самым ярким событием в жизни деревни становится фестиваль в честь святого Созонтоса, который проходит 7 сентября. Это не только религиозный праздник, но и крупнейшее по числу гостей мероприятие на всём острове.

Фестиваль символически завершает летний сезон в Пердике и на Эгине, собирая местных жителей и туристов на концерты, угощения и общее веселье.

Пердика остаётся настоящей находкой для тех, кто ищет сочетание тишины, красоты и традиционной греческой атмосферы — в стороне от шумных курортов, но с богатой душой Эгейского побережья.