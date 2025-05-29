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Кафе New York в Будапеште, где литераторам выдавали собачьи языки

1:45
Туризм

Одно из самых красивых кафе мира находится не в Нью-Йорке или Париже, а в самом сердце Будапешта.

интерьер New York Palace, Cafe Budapest, Венгрия
Фото: commons.wikimedia by Sandy Horvath-Dori from Grand Junction, CO, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
интерьер New York Palace, Cafe Budapest, Венгрия

Кафе New York открылось в 1894 году в здании страховой компании New York Life Insurance, и с первых дней стало местом притяжения для богемы, поэтов, писателей и интеллектуалов.

Уже в конце XIX века кафе покоряло посетителей роскошью интерьеров: мраморные колонны, позолота, хрустальные люстры, фрески и живопись под сводами зала. Это было место не просто для кофе — это был символ эпохи, где слова превращались в литературу, а разговоры — в историю.

Кафе стало своеобразным офисом для венгерских писателей начала XX века. Здесь рождались статьи, пьесы и романы — на узких полосках бумаги, которые официанты прозвали "пёсьим языком".

Их выдавали авторам взамен обычных салфеток, чтобы те могли сразу записывать нахлынувшее вдохновение.

Считается, что однажды кто-то в порыве гнева бросил ключи от кафе в Дунай — настолько бесконечной и шумной казалась жизнь внутри. В эпоху 1920-30-х кафе соперничало с другими центрами культурной жизни — такими как Royal Orfeum — и оставалось неизменным очагом венгерской творческой элиты.

Сегодня отреставрированное кафе New York снова блистает. Оно входит в здание роскошного отеля и открыто для всех. Здесь можно не только выпить кофе, но и прикоснуться к истории. Это не просто кафе — это памятник литературе, искусству и венгерскому духу.

Уточнения

Будапе́шт (венг. Budapest [ˈbudɒpɛʃt]) — столица и крупнейший город Венгрии. Расположен в северной части страны по обоим берегам Дуная.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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