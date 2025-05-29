Необычный кремль Рязани: чем он отличается от обычных крепостей

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Главная достопримечательность Рязани — необычный кремль. В отличие от привычных крепостей, здесь нет высоких каменных стен и сторожевых башен.

Фото: https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Рязань.Кремль.Успенский_собор.(1693-1699).JPG by Максим Шанин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рязань,.Кремль.Успенский собор.(1693-1699)

Ранее он был обнесён дубовыми укреплениями и надёжно защищён реками Трубеж и Лыбедь. Сегодня на его территории можно увидеть храмы XV-XVII веков с резными изразцами под окнами.

Главное архитектурное сокровище кремля — Успенский собор, построенный в 1693 году. Это крупнейший в России храм, возведённый без внутренних опор.

Его потрясающий деревянный иконостас поднимается на высоту девятиэтажного дома и насчитывает около 150 икон. До 2029 года собор находится на реставрации.

Прямо напротив возвышается колокольня — самый долгостроящийся объект в истории Рязанской губернии. Фундамент заложили ещё в 1789 году. Второй ярус был построен на средства купца Рюмина, третий — на финансирование императора Николая I, четвёртый снова оплатил Рюмин. Колокольня достигает 87 метров в высоту, в ней 22 колокола, а строительство завершилось лишь в 1840 году.

Рядом с кремлём — местный аналог ВДНХ: ухоженная территория с павильонами, магазинами, кафе и сувенирными лавками. А главная пешеходная улица города — Почтовая. Здесь — атмосфера уюта, террасы кафе, бары и вечерний свет. Припарковаться трудно, поэтому горожане оставляют авто на подземной парковке ТЦ "Малина" и идут гулять пешком.

В одном из переулков неподалёку можно наткнуться на кусочек Германии — улицу Мюнстерскую с характерными домами. А на улице Павлова стоит дом, где родился и вырос Иван Павлов — лауреат Нобелевской премии. Здесь сохранились постройки XIX века, уютный сад и предметы быта семьи учёного.

Если вы направляетесь в Касимов, стоит остановиться по пути. В Спас-Клепиках — школа, где с 1909 по 1912 год жил и учился Сергей Есенин. Экспозиция включает подлинные фото, аттестат и школьные вещи поэта.

В посёлке Гусь-Железный — необычная Троицкая церковь в псевдоготическом стиле, напоминающем английские аббатства. Рядом, в селе Погост, — два белокаменных храма конца XVIII века, украшенные четырнадцатью статуями пророков. По легенде, их проектировал сам Растрелли.

Уточнения

Ива́н Петро́вич Па́влов ( 14 (26) сентября 1849, Рязань — 27 февраля 1936, Ленинград) — русский и советский учёный, физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности, основатель физиологической школы; лауреат Нобелевской премии 1904 года «за работу по физиологии пищеварения». Академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук (1907), действительный статский советник.



Граф Бартоломе́о Франческо Растре́лли (итал. Bartolomeo Francesco Rastrelli; также Франческо Растрелли, Варфоломе́й Варфоломе́евич Растрелли; 1700, Париж — 29 апреля [10 мая] 1771, Санкт-Петербург) — российский архитектор итальянского происхождения, академик архитектуры Императорской Академии художеств (1771). Наиболее яркий представитель так называемого елизаветинского барокко. Сын обрусевшего итальянца Бартоломео Карло Растрелли (1675—1744).



Успенский собор Рязанского Кремля — православный храм в Рязани, летний кафедральный собор Рязанской епархии Русской православной церкви. Построен в Рязанском Кремле в 1693—1699 годах зодчим Яковом Григорьевичем Бухвостовым в стиле «нарышкинского барокко». Стилизованное изображение собора является одним из символов города. Имеет сходство общего плана с Московским Успенским собором.

