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От музея до гостиницы: как дом в форме ботинка превратился в туристический хит

1:22
Туризм

Если вы ищете необычное место для летнего отдыха, то Haines Shoe House — это то, что нужно! Этот дом в форме ботинка находится в Йорке (штат Пенсильвания, США), всего в трёх часах от Нью-Йорка.

Чемодан
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чемодан

Дом был построен в 1948 году "волшебником шоу-бизнеса" Махлоном Хейнсом, который хотел использовать его как рекламный ход для своих обувных магазинов. С тех пор он стал туристической достопримечательностью, и сегодня люди со всего мира приезжают сюда, чтобы либо забронировать проживание, либо просто сделать крутые фото.

В 2022 году "обувной" дом купили Уэйлон и Наоми Браун, которые провели небольшой ремонт. До этого он использовался как музей и даже как магазин мороженого, но не приносил достаточной прибыли. Наоми поняла, что нужно менять бизнес-модель, и теперь дом стал настоящим хитом туриндустрии.

В доме три спальни, 3 ванные комнаты, гостиная и кухня. На свежем воздухе гости могут наслаждаться джакузи и зоной для пикника.

Стоимость проживания варьируется от 500 до 650 долларов за ночь в зависимости от сезона. Рейтинг дома — 4,3 звезды, пишет nypost.

Уточнения

Пенсильва́ния — штат на северо-востоке США. Столица — город Гаррисберг. Крупнейший город — Филадельфия.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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