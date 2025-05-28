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Стюардесса раскрывает, без чего экипаж не покинет землю

0:53
Туризм

Скай Тейлор, стюардесса с 16-летним стажем в Virgin Atlantic, раскрыла три основных предмета, которые должны быть у каждого члена экипажа по международным авиационным правилам:

Стюардесса
Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Стюардесса

1. Паспорт.
2. Фонарик — жизненно необходим во время экстренных ситуаций и эвакуаций.
3. Маска для сердечно-легочной реанимации — на случай, если кто-то вдруг почувствует себя плохо.

Скай поделилась, что ей приходилось использовать маску трижды за свою карьеру. Она также рекомендует пассажирам взять с собой обычную маску для лица на всякий случай.

Что ещё в сумке стюардессы? В сумке можно найти грелку для холодных перелетов, бутылку с водой (потому что жажда не дремлет!).

Она также советует всегда иметь при себе адаптеры и зарядные устройства, пишет nypost.

Уточнения

Ада́птер (англ. adapter, от лат. adapto — «приспособляю») — приспособление, устройство или деталь, предназначенное для соединения устройств, не имеющих непосредственного способа соединения.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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