Стюардесса раскрывает, без чего экипаж не покинет землю

Скай Тейлор, стюардесса с 16-летним стажем в Virgin Atlantic, раскрыла три основных предмета, которые должны быть у каждого члена экипажа по международным авиационным правилам:
1. Паспорт.
2. Фонарик — жизненно необходим во время экстренных ситуаций и эвакуаций.
3. Маска для сердечно-легочной реанимации — на случай, если кто-то вдруг почувствует себя плохо.
Скай поделилась, что ей приходилось использовать маску трижды за свою карьеру. Она также рекомендует пассажирам взять с собой обычную маску для лица на всякий случай.
Что ещё в сумке стюардессы? В сумке можно найти грелку для холодных перелетов, бутылку с водой (потому что жажда не дремлет!).
Она также советует всегда иметь при себе адаптеры и зарядные устройства, пишет nypost.
Ада́птер (англ. adapter, от лат. adapto — «приспособляю») — приспособление, устройство или деталь, предназначенное для соединения устройств, не имеющих непосредственного способа соединения.
На глубине, где не должно быть ничего рукотворного, найден технологичный объект. Его возраст — сотни миллионов лет. Кто его оставил?