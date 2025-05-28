Страна мечты или опасности? США призывают туристов проявлять осторожность в Италии

Италия всегда привлекала туристов со всего мира. Однако недавно госдепартамент США выпустил предупреждение для путешественников, призывая проявлять "повышенную осторожность" из-за угрозы терроризма.
Ранее уровень угрозы для Италии был 1, который рекомендовал "соблюдать обычные меры предосторожности". Теперь, из-за возросшей террористической угрозы, уровень повышен до 2. В предупреждении говорится, что существует риск террористических актов, которые могут произойти практически без предупреждения, передает nypost.
Туристам советуют остерегаться популярных туристических мест, таких как:
Также рекомендуется быть в курсе местных новостей и зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program, чтобы получать важные сообщения от посольства США.
Тем, кто решит посетить Италию, советуют быть готовыми к изменениям в планах и заранее составить план действий на случай непредвиденных ситуаций.
Франция, Германия, Испания и Великобритания также находятся на уровне предупреждения 2.
Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Человека, совершающего такое путешествие, называют «туристом», «путешественником», «посетителем».
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