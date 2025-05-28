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Страна мечты или опасности? США призывают туристов проявлять осторожность в Италии

1:14
Туризм

Италия всегда привлекала туристов со всего мира. Однако недавно госдепартамент США выпустил предупреждение для путешественников, призывая проявлять "повышенную осторожность" из-за угрозы терроризма.

Лигурия
Фото: DSC_7093.jpg by Luca Casartelli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лигурия

Ранее уровень угрозы для Италии был 1, который рекомендовал "соблюдать обычные меры предосторожности". Теперь, из-за возросшей террористической угрозы, уровень повышен до 2. В предупреждении говорится, что существует риск террористических актов, которые могут произойти практически без предупреждения, передает nypost.

Туристам советуют остерегаться популярных туристических мест, таких как:

  •  Транспортные узлы,
  • Торговые центры,
  •  Рестораны и клубы,
  •  Спортивные и культурные мероприятия.

Также рекомендуется быть в курсе местных новостей и зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program, чтобы получать важные сообщения от посольства США.

Тем, кто решит посетить Италию, советуют быть готовыми к изменениям в планах и заранее составить план действий на случай непредвиденных ситуаций.

Франция, Германия, Испания и Великобритания также находятся на уровне предупреждения 2.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Человека, совершающего такое путешествие, называют «туристом», «путешественником», «посетителем».

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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Страна мечты или опасности? США призывают туристов проявлять осторожность в Италии
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