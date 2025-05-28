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В каких странах больше всего тратят на еду туристы и на какие кухни больше всего обращают внимание

1:35
Туризм

Цены на еду в путешествиях стремительно растут — об этом заявили сами россияне. По данным опроса, проведённого сервисом "Туту" и сетью ресторанов Rostic's, более половины туристов (57%) признались, что за последний год начали тратить на питание гораздо больше.

Салат
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Каждый третий путешественник отметил рост затрат в пределах 10-20%. Что особенно интересно, россияне определили страны, где питание оказалось наиболее дорогим.

ТОП-5 стран с самыми высокими ценами на еду по версии россиян:

  • Турция — 31%
  • Франция — 13%
  • Италия — 12%
  • Таиланд — 10%
  • ОАЭ — 8%

Такой выбор может удивить: Турция традиционно считалась доступной для отдыха. Однако, по мнению опрошенных, именно там ценники на еду стали особенно ощутимыми.

Что едят охотнее всего

Если говорить о предпочтениях во вкусах, то тут россияне тоже обозначили свои фавориты. Грузинская кухня уверенно держит лидерство — 50% респондентов назвали её самой вкусной. Далее следуют:

  • Китайская — 21%
  • Тайская — 18%
  • Мексиканская — 16%
  • Греческая — 13%

Как сэкономить в сезон отпусков

Эксперты советуют планировать отдых заранее. Оптимальное время для бронирования — минимум за полтора-два месяца до начала сезона. Это позволяет не только сократить расходы на перелёт и жильё, но и избежать ценового шока в ресторанах и кафе популярных туристических направлений.

Уточнения

Респонде́нт (от лат. respondens род. п. respondentis "отвечающий") — лицо, принимающее участие в социологическом или другом опросе, анкетировании.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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