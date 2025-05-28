Запрещённые маршруты СССР: места, которых не было на карте

2:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Советском Союзе, как известно, не всё, что существовало, разрешалось искать.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Лобанов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Вид на город Заполярный

Некоторые города, заводы, острова и целые районы официально "не существовали", и уж точно не попадали ни в путеводители, ни на туристические карты.

Тем не менее, о них шептались на кухнях, знали "свои", и туда попадали — по распределению, по приказу или через связи.

"Закрытые города"

Сотни населённых пунктов жили под грифом "ЗАТО" — закрытые административно-территориальные образования. На карте они обозначались как: "Почтовый ящик №123" или просто ближайший крупный город с цифрой: Челябинск-40, Арзамас-16, Красноярск-26.

Там работали на оборонку, атомные программы, спутники и ракеты. Въезд — строго по пропускам. А если родственники пытались приехать — могли не пустить.

Острова-призраки

Некоторые острова и зоны на Каспии, Баренцевом или в Арктике были вырезаны даже с военных карт. Там могли проходить испытания, добыча стратегических ресурсов или просто военные базы. Среди них:

Остров Новая Земля — ядерные испытания, включая самый мощный взрыв в истории.

Остров Голодный на Арале — биолаборатория, где испытывали чуму, сибирскую язву и т. д.

Тайные ветки железной дороги

Да, были и "невидимые" поезда. Например:

Ветки, идущие прямо к секретным объектам — без остановок и обозначений.

Метро-2 в Москве — легендарная (или не совсем?) подземная система, дублирующая обычное метро, но только для военных и правительства.

"Закрытая природа"

Некоторые заповедники и зоны отдыха ЦК были строже охраняемы, чем ядерные объекты.

Пицунда, Форос, Абхазия, Валдай — доступ только для высшего руководства. Простым смертным — ни ногой, даже местные знали: "лучше не подходи".

Въезд запрещён — а жить можно

Интересный парадокс: в закрытых городах шла обычная жизнь. Школы, магазины, клубы. Только вот без гостей, без туристов, без географического адреса.