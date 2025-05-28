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Запрещённые маршруты СССР: места, которых не было на карте

2:17
Туризм

В Советском Союзе, как известно, не всё, что существовало, разрешалось искать.

Вид на город Заполярный
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Лобанов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Вид на город Заполярный

Некоторые города, заводы, острова и целые районы официально "не существовали", и уж точно не попадали ни в путеводители, ни на туристические карты.
Тем не менее, о них шептались на кухнях, знали "свои", и туда попадали — по распределению, по приказу или через связи.

"Закрытые города"

Сотни населённых пунктов жили под грифом "ЗАТО" — закрытые административно-территориальные образования. На карте они обозначались как: "Почтовый ящик №123" или просто ближайший крупный город с цифрой: Челябинск-40, Арзамас-16, Красноярск-26.

Там работали на оборонку, атомные программы, спутники и ракеты. Въезд — строго по пропускам. А если родственники пытались приехать — могли не пустить.

Острова-призраки

Некоторые острова и зоны на Каспии, Баренцевом или в Арктике были вырезаны даже с военных карт. Там могли проходить испытания, добыча стратегических ресурсов или просто военные базы. Среди них:

  • Остров Новая Земля — ядерные испытания, включая самый мощный взрыв в истории.
  • Остров Голодный на Арале — биолаборатория, где испытывали чуму, сибирскую язву и т. д.

Тайные ветки железной дороги

Да, были и "невидимые" поезда. Например:

  • Ветки, идущие прямо к секретным объектам — без остановок и обозначений.
  • Метро-2 в Москве — легендарная (или не совсем?) подземная система, дублирующая обычное метро, но только для военных и правительства.

"Закрытая природа"

Некоторые заповедники и зоны отдыха ЦК были строже охраняемы, чем ядерные объекты.

Пицунда, Форос, Абхазия, Валдай — доступ только для высшего руководства. Простым смертным — ни ногой, даже местные знали: "лучше не подходи".

Въезд запрещён — а жить можно

Интересный парадокс: в закрытых городах шла обычная жизнь. Школы, магазины, клубы. Только вот без гостей, без туристов, без географического адреса.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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