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Турция перестала быть дешёвым отдыхом — вот как сэкономить десятки тысяч на отпуске

2:09
Туризм

Вы всё ещё думаете, что Турция — это бюджетный отдых? Пора взглянуть на реальность: дешёвые путёвки остались в прошлом. Сегодня даже непритязательный отпуск обойдётся минимум в полмиллиона рублей на семью. И всё же, если подойти с умом, можно сэкономить десятки тысяч. Российская туристка, живущая в Турции, поделилась своими лайфхаками.

турция
Фото: web.archive.org by wull_how, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
турция

Почему Турция подорожала

Основная проблема — не столько в самих ценах, сколько в неумении туристов грамотно бронировать поездки.

Как сэкономить: 3 рабочих стратегии

  • Избегайте пикового сезона

Отдых в августе-сентябре — самый дорогой. Если можете, планируйте поездку на весну: март и апрель подойдут идеально. Туристов меньше, атмосфера спокойная, море ещё прохладное, зато отели радуют тёплыми бассейнами и скидками.

  • Осторожно с "горящими" турами

Иногда они и правда выгодны — при срочном выезде можно сэкономить крупную сумму. Но не всё, что рекламируется как горящее, действительно таким является. "Нужно изучать все нюансы, поскольку много случаев, что людей обманывают".

  • Снижение ожиданий — путь к выгоде

Не зацикливайтесь на отелях 5*. В категории 4* полно достойных предложений. Например, зимой можно попасть в обычно дорогой отель по очень привлекательной цене. Главное — бронировать в "непопулярное" время и избегать праздников.

Поиск — это стратегия

Настройте фильтры на сайтах: даты, уровень отеля, бюджет. А дальше — ручная проверка: изучайте отзывы, рейтинги, видеообзоры. Это потребует времени, но позволит найти отличное предложение и избежать разочарований.

И ещё один важный урок

Иногда ошибка может испортить всю поездку. Как это случилось с британской пенсионеркой, попавшей в больницу в Египте. Заболела пневмонией, и выяснилось: она и семья перед поездкой упустили критически важную деталь. Отдых превратился в кошмар.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

Эконо́мия (др.-греч. oikonomia — управление хозяйством) — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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