Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить обед из ничего: 6 уникальных рецептов на пустой холодильник
Рынок LCV на грани: падение может достичь 20% уже в этом году
20 метров и зубы как кинжалы: кого боялись даже динозавры
Мозг, как у 30-летнего, в 70? Исследования показывают, что это реально
Секреты вкуса лучших ресторанов Сахалина: представлены уникальные дегустационные сеты из трёх блюд за 1250 рублей на марафоне Дикоросия
Сняла ресницы — и будто проснулась: эффект, к которому никто не был готов
Не травлю, а угощаю: огурцы, помидоры и капуста обожают эти странные подкормки
Квантовый компьютер без сбоев: что удалось создать физикам
Нарастить мышцы всего тела за 20 минут в день: попробуйте тренировку Шварценеггера

Испанское солнце стало недоступным: как изменение рынка недвижимости оставляет британских пенсионеров бездомными

1:28
Туризм

Испанское солнце, которое так манило британских пенсионеров, теперь светит далеко не для всех. Растущая популярность сервисов краткосрочной аренды, таких как Airbnb, кардинально изменила рынок недвижимости на популярных испанских курортах.

Малага
Фото: commons.wikimedia.org by Danielmlg86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Малага

Владельцам стало выгоднее сдавать апартаменты туристам на короткий срок по высоким ценам, чем заключать долгосрочные договоры с экспатами. В результате, многие пожилые британцы, мечтавшие о спокойной жизни на побережье, оказались в сложной ситуации.

69-летний Джон Браунвуд — один из тех, кто столкнулся с этой проблемой. Уже полгода он вынужден жить в аэропорту Малаги. Его пенсии хватает лишь на аренду жилья в несезон, а когда начинается туристический пик, он оказывается бездомным.

Предпочитая мягкий испанский климат возвращению в Великобританию, он нашел себе временное пристанище в зале ожидания. Джон старается не привлекать внимания и придумывает способы сделать свои ночи в аэропорту хоть немного комфортнее. Его история — это лишь один пример того, как меняющийся рынок недвижимости лишает пожилых людей возможности наслаждаться заслуженным отдыхом под испанским солнцем.

"Главное — найти что-то мягкое, чтобы спать, потому что пол очень жёсткий и неудобный", — поделился Браунвуд в беседе с Daily Mail.

Уточнения

Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры
Мир. Новости мира
Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры Аудио 
Юг накрыл украинские войска: ошеломительный список потерь и уничтоженной техники
Военные новости
Юг накрыл украинские войска: ошеломительный список потерь и уничтоженной техники Аудио 
Автосервисы под ударом: Евросоюз запретит чинить машины вне официального дилера
Авто
Автосервисы под ударом: Евросоюз запретит чинить машины вне официального дилера Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Европа у края ада: заявление Мерца усилило угрозу прямой конфронтации с Россией Дмитрий Плотников Венгрия направила полицейский спецназ в Республику Сербскую. Новая война в Боснии? Любовь Степушова Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Последние материалы
Как приготовить обед из ничего: 6 уникальных рецептов на пустой холодильник
Рынок LCV на грани: падение может достичь 20% уже в этом году
20 метров и зубы как кинжалы: кого боялись даже динозавры
Мозг, как у 30-летнего, в 70? Исследования показывают, что это реально
Испанское солнце стало недоступным: как изменение рынка недвижимости оставляет британских пенсионеров бездомными
Секреты вкуса лучших ресторанов Сахалина: представлены уникальные дегустационные сеты из трёх блюд за 1250 рублей на марафоне Дикоросия
Сняла ресницы — и будто проснулась: эффект, к которому никто не был готов
Не травлю, а угощаю: огурцы, помидоры и капуста обожают эти странные подкормки
Квантовый компьютер без сбоев: что удалось создать физикам
Нарастить мышцы всего тела за 20 минут в день: попробуйте тренировку Шварценеггера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.