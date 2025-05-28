Испанское солнце стало недоступным: как изменение рынка недвижимости оставляет британских пенсионеров бездомными

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Испанское солнце, которое так манило британских пенсионеров, теперь светит далеко не для всех. Растущая популярность сервисов краткосрочной аренды, таких как Airbnb, кардинально изменила рынок недвижимости на популярных испанских курортах.

Фото: commons.wikimedia.org by Danielmlg86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Малага

Владельцам стало выгоднее сдавать апартаменты туристам на короткий срок по высоким ценам, чем заключать долгосрочные договоры с экспатами. В результате, многие пожилые британцы, мечтавшие о спокойной жизни на побережье, оказались в сложной ситуации.

69-летний Джон Браунвуд — один из тех, кто столкнулся с этой проблемой. Уже полгода он вынужден жить в аэропорту Малаги. Его пенсии хватает лишь на аренду жилья в несезон, а когда начинается туристический пик, он оказывается бездомным.

Предпочитая мягкий испанский климат возвращению в Великобританию, он нашел себе временное пристанище в зале ожидания. Джон старается не привлекать внимания и придумывает способы сделать свои ночи в аэропорту хоть немного комфортнее. Его история — это лишь один пример того, как меняющийся рынок недвижимости лишает пожилых людей возможности наслаждаться заслуженным отдыхом под испанским солнцем.

"Главное — найти что-то мягкое, чтобы спать, потому что пол очень жёсткий и неудобный", — поделился Браунвуд в беседе с Daily Mail.

Уточнения

Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).

