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Не Римом единым: эти три сада в Италии признаны лучшими в мире

Туризм

Италия умеет удивлять. Здесь природа не просто фон, а полноценный участник истории и искусства. В недавнем рейтинге The New York Times три ландшафтные жемчужины региона Лацио вошли в список 25 самых красивых парков и садов мира. И речь идёт не просто о зелёных зонах — это настоящие произведения искусства под открытым небом.

сады Италии
Фото: commons.wikimedia.org by sailko is licensed under GNU Free Documentation License
сады Италии

Сады, в которых оживает сказка

Среди признанных сокровищ — Парк Монстров в Бомарцо, Вилла д'Эсте в Тиволи и Сад нимф в Чистерне-ди-Латина. Это не просто красивые места, а пространства, в которых смешались эпохи, мифы и фантазия.

Каждый из этих садов предлагает особое переживание:

  • Парк Монстров (Сакро Боско) — сюрреалистический лес, наполненный гигантскими скульптурами, словно сошедшими со страниц мифов.
  • Вилла д'Эсте — шедевр эпохи Возрождения, известный своими фонтанами, террасами и архитектурной утончённостью.
  • Сад нимфы — романтический, поэтичный оазис, где руины, вода и зелень сливаются в единый чарующий пейзаж.

Культура, история и немного магии

Каждое из этих мест рассказывает свою неповторимую историю — от визионерской архитектуры до натурфилософии Возрождения и романтического вдохновения XX века.

Это больше, чем просто парки. Это культурные коды, через которые можно заново прочитать итальянскую душу.

Эти сады — "места вне времени", способные вызвать восхищение и трепет у каждого, кто их посещает.

Почему стоит отправиться именно туда

Лацио — это не только Рим. За его пределами скрываются уголки, которые вполне могут соперничать с лучшими памятниками природы и искусства в мире.

Эти три сада — яркое тому подтверждение. Они словно ждут, когда их откроют заново. И каждый визит превращается в личное открытие — живое, чувственное и наполненное смыслом.

Уточнения

Ла́цио (итал. Lazio, лат. Latium) — административная область в Италии. Столица — город Рим.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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