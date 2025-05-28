Не Римом единым: эти три сада в Италии признаны лучшими в мире

Италия умеет удивлять. Здесь природа не просто фон, а полноценный участник истории и искусства. В недавнем рейтинге The New York Times три ландшафтные жемчужины региона Лацио вошли в список 25 самых красивых парков и садов мира. И речь идёт не просто о зелёных зонах — это настоящие произведения искусства под открытым небом.
Среди признанных сокровищ — Парк Монстров в Бомарцо, Вилла д'Эсте в Тиволи и Сад нимф в Чистерне-ди-Латина. Это не просто красивые места, а пространства, в которых смешались эпохи, мифы и фантазия.
Каждый из этих садов предлагает особое переживание:
Каждое из этих мест рассказывает свою неповторимую историю — от визионерской архитектуры до натурфилософии Возрождения и романтического вдохновения XX века.
Это больше, чем просто парки. Это культурные коды, через которые можно заново прочитать итальянскую душу.
Эти сады — "места вне времени", способные вызвать восхищение и трепет у каждого, кто их посещает.
Лацио — это не только Рим. За его пределами скрываются уголки, которые вполне могут соперничать с лучшими памятниками природы и искусства в мире.
Эти три сада — яркое тому подтверждение. Они словно ждут, когда их откроют заново. И каждый визит превращается в личное открытие — живое, чувственное и наполненное смыслом.
Ла́цио (итал. Lazio, лат. Latium) — административная область в Италии. Столица — город Рим.
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