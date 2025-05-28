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Маленькая Венеция без толп туристов — об этом итальянском городке молчат все гиды

3:25
Туризм

В самом сердце Венецианской лагуны, чуть южнее Венеции, скрывается очаровательный городок Кьоджа.

городок
Фото: web.archive.org by Jorge Franganillo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
городок

Он напоминает Амстердам и саму Венецию, но обладает своим неповторимым характером и самобытностью. Его каналы, мосты и узкие улочки создают незабываемую атмосферу, далекую от суеты массового туризма.

Кьоджа, с населением около 50 тысяч человек, имеет древние корни. Находки свидетельствуют о римском периоде, а легенды связывают его с именем Энея. Городская планировка отличается сеткой каналов и улочек, напоминающей рыбный скелет — символ его тесной связи с морем и рыболовством, пишет greenme.

В истории Кьоджи были важные события, например, Кьоджинская война (1378-1381) между Венецией и Генуей. Город оказался в эпицентре борьбы за господство на море. Преодолев разрушения и потери, Кьоджа смог возродиться и сохранить своё значение в Венецианской республике.

Три главных канала Вена, Ломбардо и Сан-Доменико, пересекают исторический центр Кьоджи. Самый живописный — канал Вена с девятью мостами, включая знаменитый мост Виго, ведущий к одноименной площади. Там стоит колонна Виго, увенчанная крылатым львом Святого Марка, которого местные жители называют "Эль Гато".

Вдоль набережной канала Вена ежедневно разворачивается рынок, где продают рыбу, фрукты и овощи, наполняя город яркими красками и ароматами. Внешние каналы Ломбардо и Сан-Доменико, служат пристанью для рыболовецких судов, подтверждая значимость рыбного промысла.

Рыболовство всегда было жизненно важным для Кьоджи, сделав его одним из важнейших адриатических портов. С 1000 года рыбаки Кьоджи объединились в организацию "La Mariegola di Sant'Andrea". Традиционные лодки, такие как тартаны и брагоцци, уступили место современным моторным судам.

Сельское хозяйство также играет роль, особенно в районе Изола Верде, где выращивают свёклу, морковь, лук и радиккио ди Кьоджа, поставляемые на местный рынок.

Кьоджа привлекает всё больше туристов, в том числе благодаря признанию New York Times, включившей его в список мест, обязательных для посещения, назвав "маленькой Венецией". Но не стоит обманываться этим названием: город сохраняет спокойную и подлинную атмосферу.

Кьоджа поддерживает устойчивый туризм, реализуя проекты по защите экологии лагуны, такие как очистка каналов и повышение осведомленности о проблеме загрязнения.

Собор и башня Кьоджа гордится богатым культурным наследием, включая собор Успения и Часовую башню. Город известен благодаря пьесе Карло Гольдони "Кьоджинские перепалки". Гастрономия Кьоджи предлагает блюда из морепродуктов, такие как ризотто, тушеные каракатицы и жареные морепродукты. Рыбный рынок — обязательное место для знакомства с местными вкусами.

Кьоджа — это скрытая жемчужина Венето, предлагающая посетителям более спокойный отдых, чем в Венеции.

Уточнения

При́стань — специально оборудованное место для причаливания (стоянки) речных судов у берега на внутренних водных путях, и шлюпок, баркасов и так далее в бухтах озёр и морей (например Графская пристань).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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