Один город — столько контрастов: где в Скандинавии смешались восток и север

2:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Клише про "город контрастов" чаще всего звучит банально. Но в случае с Мальмё, третьим по величине городом Швеции, это определение оказывается абсолютно точным. Здесь удивительным образом сочетаются старинные улицы Старого города (Гамла Стаден) и футуристическая архитектура, оживлённые площади и спокойные набережные, скандинавская сдержанность и мультикультурная энергия.

Фото: flickr.com by Benoît Derrier, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Швеция, Мальмё

Между Копенгагеном и каналами

Мальмё расположен на юге Швеции, всего в нескольких минутах от датского Копенгагена — их соединяет впечатляющий мост Эресунн. Из столицы Дании сюда можно добраться всего за 10 минут на поезде, и это делает Мальмё отличной идеей для однодневной поездки.

Кстати, если вы прилетаете из-за границы, проще всего выбрать аэропорт Копенгагена — он принимает больше международных рейсов и расположен ближе к центру, чем аэропорт самого Мальмё.

Фалафель, фика и футуризм

Мальмё нередко называют "городом фалафеля" — здесь множество киосков и ресторанов, отражающих культурное разнообразие. В одном городе вы найдёте шведскую классику и блюда ближневосточной, иранской, китайской и мексиканской кухонь.

Загляните в китайский ресторан Kin Long, один из старейших в городе, или попробуйте ливанские мезе в районе Вестра Хамнен.

Этот бывший промышленный порт стал модным районом с пляжем Риберсборг, стильными апартаментами и ресторанами у воды. А его главная достопримечательность — небоскрёб "Вращающийся торс" — уже стал архитектурным символом города.

Что делать в Мальмё?

Лучше всего передвигаться по Мальмё на велосипеде — город компактный и идеально приспособлен для велопрогулок. Хотите сменить ритм? Арендуйте каяк и прокатитесь по каналам.

В вашем маршруте обязательно должен быть замок Мальмёхус — средневековое здание, в котором теперь находятся музеи, аквариум и художественные экспозиции.

А после прогулки загляните на фику — традиционный шведский кофеперерыв с булочкой и кофе. Лучшие места: Noir Kaffekultur в центре и Slottsträdgårdens Kafé в зелёной зоне у замка.

Уточнения

Короле́вство Шве́ция — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове. Столица — Стокгольм. Официальный язык — шведский.

