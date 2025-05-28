Абруццо хранит сокровище: эта деревня в Италии затмила Тоскану по уединению

Если вы ищете место, где природа и история сплетаются в одну вдохновляющую картину — вам в Fagnano Alto. Эта небольшая деревня, затерянная среди холмов Абруццо, ускользает от внимания туристов. И зря. Те, кто всё же добрался до неё, возвращаются влюблёнными.
Fagnano Alto — крохотный муниципалитет в провинции Л'Акуила, всего с 33 жителями. Он расположен на высоте 665 метров над уровнем моря и входит в состав регионального природного парка Сиренте-Велино.
Интересно, что у деревни нет чёткого центра: она словно рассыпана по ландшафту, и каждый поворот дороги открывает новые живописные виды.
Это место идеально подойдёт тем, кто любит неспешные прогулки на свежем воздухе. Путешественники могут бродить по холмам, спускаться к ручьям, отдыхать в тени деревьев и одновременно изучать культурное наследие региона.
Среди архитектурных сокровищ выделяется святыня Сан-Рокко-ди-Рипа-ди-Фаньяно, высеченная прямо в скале. Внутри — фрески XV века. Также стоит посетить церковь Святой Люсии, церковь Святого Петра и храм Святого Иоанна Апостола.
Рядом расположен центр посещений природного парка, где можно узнать больше о флоре и фауне региона, а также о местных "продуктах леса".
Хотя ресторанов здесь немного, местная кухня вас точно не разочарует. Поездка на машине по окрестностям позволит найти уютные деревенские траттории, где подают традиционные блюда региона.
Среди гастрономических звёзд — трюфель и шафран, два продукта с высоким кулинарным статусом, выращиваемые и собираемые именно здесь. Их добавляют в пасту, мясные блюда, супы и закуски.
Не забывайте и про сезонные ингредиенты: белые грибы, колбаса, тыква — всё это звучит просто, но готовится с душой и вкусом.
Абру́цци (итал. Abruzzi), а также Абру́ццо (итал. Abruzzo) — область в Италии, расположена в средней части Апеннинского полуострова на побережье Адриатического моря. Столица области Абруцци — город Л'Акуила.
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