Абруццо хранит сокровище: эта деревня в Италии затмила Тоскану по уединению

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Если вы ищете место, где природа и история сплетаются в одну вдохновляющую картину — вам в Fagnano Alto. Эта небольшая деревня, затерянная среди холмов Абруццо, ускользает от внимания туристов. И зря. Те, кто всё же добрался до неё, возвращаются влюблёнными.

Фото: commons.wikimedia.org by Archenzo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ деревня Абруццо

Уединение с видом на горы

Fagnano Alto — крохотный муниципалитет в провинции Л'Акуила, всего с 33 жителями. Он расположен на высоте 665 метров над уровнем моря и входит в состав регионального природного парка Сиренте-Велино.

Интересно, что у деревни нет чёткого центра: она словно рассыпана по ландшафту, и каждый поворот дороги открывает новые живописные виды.

Природа, история и архитектура

Это место идеально подойдёт тем, кто любит неспешные прогулки на свежем воздухе. Путешественники могут бродить по холмам, спускаться к ручьям, отдыхать в тени деревьев и одновременно изучать культурное наследие региона.

Среди архитектурных сокровищ выделяется святыня Сан-Рокко-ди-Рипа-ди-Фаньяно, высеченная прямо в скале. Внутри — фрески XV века. Также стоит посетить церковь Святой Люсии, церковь Святого Петра и храм Святого Иоанна Апостола.

Рядом расположен центр посещений природного парка, где можно узнать больше о флоре и фауне региона, а также о местных "продуктах леса".

Что попробовать в Fagnano Alto?

Хотя ресторанов здесь немного, местная кухня вас точно не разочарует. Поездка на машине по окрестностям позволит найти уютные деревенские траттории, где подают традиционные блюда региона.

Среди гастрономических звёзд — трюфель и шафран, два продукта с высоким кулинарным статусом, выращиваемые и собираемые именно здесь. Их добавляют в пасту, мясные блюда, супы и закуски.

Не забывайте и про сезонные ингредиенты: белые грибы, колбаса, тыква — всё это звучит просто, но готовится с душой и вкусом.

Уточнения

Абру́цци (итал. Abruzzi), а также Абру́ццо (итал. Abruzzo) — область в Италии, расположена в средней части Апеннинского полуострова на побережье Адриатического моря. Столица области Абруцци — город Л'Акуила.

