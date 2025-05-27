Скрытое сокровище Нью-Йорка: что таит закрытая станция Old City Hall

3:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Заброшенная с 1945 года станция Old City Hall таит в себе архитектурное сокровище, созданное иммигрантом из Испании Рафаэлем Гуаставино.

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Турист в ожидании поезда

Ныне превращенная в станцию-призрак и туристическую достопримечательность, она продолжает привлекать внимание тех, кто ищет скрытые истории в сердце Нью-Йорка.

Старая ратуша, первая станция метро в Нью-Йорке, открылась в 1904 году рядом со зданием мэрии. Она была задумана как символ новой транспортной системы, витражными окнами, люстрами и плиткой ручной работы.

Старая ратуша функционировала с 1904 по 1945 год, после чего была закрыта из-за невозможности размещения более длинных поездов, пишет lanacion.

По информации Нью-Йоркского музея транспорта, Рафаэль Гуаставино оставил свой след на мозаичных сводах этой станции. Кроме того, согласно путеводителям по Нью-Йорку, этот архитектор также проектировал Гранд Централ, остров Эллис и другие значимые объекты.

Закрытие станции в 1945 году было обусловлено функциональной причиной: из-за изогнутой платформы станция не могла принимать более длинные поезда, необходимые для растущего пассажиропотока. В то время как соседние станции были модернизированы, Old City Hall устарела.

В 1945 году, когда станция Бруклинского моста обслуживала 14 миллионов пассажиров, Old City Hall зафиксировала всего 255 тысяч. Это предопределило ее судьбу: станция была закрыта и превращена в "станцию-призрак".

Нью-Йоркский музей транспорта проводит эксклюзивные экскурсии, позволяющие посетить станцию пешком. Доступ к ним осуществляется только по предварительной записи и при наличии членства в музее.

Экскурсии длятся около полутора часов и включают исторический обзор парка City Hall, а затем согласованный вход на линию 6. У посетителей есть 20-30 минут, чтобы осмотреть платформу, сфотографироваться и полюбоваться деталями.

Стоимость экскурсии составляет 50 долларов с человека. Они доступны только для членов музея и быстро распродаются. Продажа билетов открывается три раза в год. Станция находится под парком City Hall, между улицами Chambers Street и Centre Street, и недоступна для обзора с улиц Нью-Йорка. Единственные способы увидеть ее — упомянутые выше: из метро или во время экскурсии.

Старая ратуша внесена в Национальный реестр исторических мест США и продолжает использоваться как петля для разворота поездов. Несмотря на слухи о новых вариантах использования, ее близость к мэрии препятствует внесению изменений из соображений безопасности.

Уточнения

Экску́рсия (от лат. excursio — вылазка, набег, вторжение) — коллективное посещение достопримечательных мест, музеев и прочих мест с учебными или культурно-просветительскими целями; часто сочетается с туризмом.

